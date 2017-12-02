02 Aralık 2017 Cumartesi

KAVGA DA KURŞUN DA BİTMİYOR!

Malatya’da iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 10:37
KAVGA DA KURŞUN DA BİTMİYOR!

Kentin merkezinde bulunan, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde bulunan katlı otopark önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada silahla ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) yaralanırken, zanlılar olay yerinden araçla kaçtı. Polis olaya hemen müdahale etti.  kavgada yaralanan 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovanlar bulunurken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüyor. 

İHA

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