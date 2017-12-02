Kentin merkezinde bulunan, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde bulunan katlı otopark önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada silahla ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) yaralanırken, zanlılar olay yerinden araçla kaçtı. Polis olaya hemen müdahale etti. kavgada yaralanan 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovanlar bulunurken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüyor.

İHA