Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji yetkilileri Malatya’nın hafta başından itibaren sıcaktan kavrulacağını duyurdu. Meteoroloji tahminlerine göre Malatya’da sıcaklık 37 derece ile başlayacak, 42 derecelere kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklık ise 50 dereceleri bulacak.

UZUN YILLARDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son analiz ve tahminlere göre hava sıcaklığının 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ve Ağustos aynının ilk 10 günü boyunca etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir” denildi.

DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Açıklamada, sıcak havalara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenerek, “Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

MERKEZ VE İLÇELER YANACAK

Malatya merkez ve ilçelerinde artacak olan hava sıcaklıkları ile birlikte havanın durumu şu şekilde olacak:

“Malatya 37 derece, Akçadağ 37 derece, Arapgir 35 derece, Arguvan 35 derece, Battalgazi 37 derece, Darende 37 derece, Doğanyol 39 derece, Doğanşehir 36 derece, Hekimhan 35 derece, Kale 38 derece, Kuluncak 34 derece, Pütürge 36 derece, Yazıhan 37 derece ve Yeşilyurt 37 derece.”

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Öte yandan Malatya merkez ve ilçeleri hafta içi 42 dereceye çıkacak olan hava sıcaklığı ile adeta kavrulacak. Özellikle Çarşamba günü Malatya merkezde 42 derece olacak olan havanın durumu, ilçelerde de aynı şekilde hissettirecek. Battalgazi ve Yeşilyurt’ta da 42-43 derece beklenen hava sıcaklığı, Malatya’nın en sıcak ilçelerinden biri olan Yazıhan’da birkaç derece daha yükselecek.

BESLENME UZMANLARI UYARIYOR

Bu arada beslenme uzmanlarından da uyarılar geliyor. Uzmanlar sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çekerek, bol su ve asitsiz içecek tüketilmesini öneriyor. Yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarıya çıkmamasını özellikle istiyor.

HABER MERKEZİ