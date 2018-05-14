Katliam gibi müdahale! Gazze’de 52 ölü, 2 bin yaralı var

ABD'nin, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini "kendi kendine" başkent ilan ettiği Kudüs'e taşıması, Filistinliler için bardağı taşıran son damla oldu. Büyük Toprak yürüyüşünden bu yana her gün eylem gerçekleştiren Filistin halkı, Gazze'de gösteriler gerçekleştiriyor.

İsrail askerlerine karşı Kudüs direnişi gerçekleştiren Filistinliler, katil İsrail askerleri ile çatıştı. Barikatlar kurarak Gazze yollarını İsrail askerlerine kapatan göstericiler, lastik yaktı, sapanlarla askerlerin üzerlerine taş attı. İsrail askerleri Filistinli eylemcilerin halkı gösterilerine karşı acımasız müdahaleler gerçekleştirdi. Kadın erkek ayırt etmeksizin gerçekleştirilen ve gerçek mermiler ile gaz fişeklerinin kullanıldığı eylemlerde, aralarında çocukların da bulunduğu en az iki bin Filistinli yaralanırken Filistinli şehit sayısı 52'e ulaştı. İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliam nedeniyle Filistin'de yas ilan edildi, üç günlük grev çağrısı yapıldı. Öldürülen onlarca Müslüaman Filistinli için rev başlatılacak.

Öte yandan bugün Malatya'da vatandaşlar yatsı namazının ardından Yeni Cami meydanında toplanarak İsrail ve Amerika'yı protesto etti.Yaşanan katliamın bir an önce durdurulması gerektiğini belirten vatandaşlar Müslüman ülkelerin liderlerine çağrıda bulunarak katliama sesiz kalarak, ortak olmayın çağrısında bulundu. Yeni Cami meydanında toplanan grup olaysız şekilde dağıldı.

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