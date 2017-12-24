“ŞEHİRDE YAŞAYANLAR, ŞEHRİN SAKİNLERİ DEĞİL, SAHİPLERİ OLMALI”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ‘da konuştu. Başkan Gürkan, “Bizim belediyecilik anlayışımızda olmazsa olmazımız, katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bu tür kuruluşlar olsun, kanaat önderleri olsun, yerel öderler olsun, onların fikir ve düşünceleri bizler için anlamlıdır, manidardır, önemlidir. Onlar bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı belirlemede çok yardımcı oluyor. Sizlerin görüş ve düşüncelerini alacağız. Biz de şehri yönetirken, şehrin değerlerini bütünleştirip, şehri çağdaş ve modern anlamda yaşanılabilir bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şehirde yaşayanlar, şehrin sakinleri değil, sahipleri olmalıdır. Siz gençlerin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz” diyerek, gençlerin milli ve manevi değerler ışığında yetişmesini temenni ettiklerini söyledi.
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