Battalgazi belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Malatya Gençlik Konseyi Başkanı Ahmet Bayduz, “Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gençlik konseyi ailesi olarak kendilerini ziyaret etmek istedik. Çünkü Gençlik Konseyi seçkin bir kuruluş olarak yoluna devam etmektedir. İki buçuk yıldır yaklaşık 135 proje ve faaliyetle yola devam ettik. 10 bin 500 genç kardeşimiz var konseyimize üye. Milli birliği koruma ve sağlama adına büyük adımlar atıyoruz. Selahattin başkanımız gençler söz konusu olunca, her zaman olduğu gibi tüm programlarını iptal edip, gençlerimizin daima yanında oluyor. Başkanımıza gençlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHİRDE YAŞAYANLAR, ŞEHRİN SAKİNLERİ DEĞİL, SAHİPLERİ OLMALI”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ‘da konuştu. Başkan Gürkan, “Bizim belediyecilik anlayışımızda olmazsa olmazımız, katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bu tür kuruluşlar olsun, kanaat önderleri olsun, yerel öderler olsun, onların fikir ve düşünceleri bizler için anlamlıdır, manidardır, önemlidir. Onlar bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı belirlemede çok yardımcı oluyor. Sizlerin görüş ve düşüncelerini alacağız. Biz de şehri yönetirken, şehrin değerlerini bütünleştirip, şehri çağdaş ve modern anlamda yaşanılabilir bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şehirde yaşayanlar, şehrin sakinleri değil, sahipleri olmalıdır. Siz gençlerin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz” diyerek, gençlerin milli ve manevi değerler ışığında yetişmesini temenni ettiklerini söyledi.

İHA