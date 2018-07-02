KATİLE TOLERANS YOK!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, kılınan cenaze namazının ardından feryatlarla toprağa verildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, kılınan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu. Eylül'ün cesedinin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü anımsatan Topaca, otopsiyi yapan heyetin bazı parçalar aldığını, bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde kesin ölüm nedeninin tespit edileceğini kaydetti. Otopsi raporunun henüz tamamlanmadığını belirten Topaca, Eylül'ü boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti. Cinsel istismar konusunda da şu an için net bir bilginin olmadığını kaydeden Topaca, "Bugün alınan numuneler, tıbbi incelemeler yapılmadan o yönde bir tespitimiz henüz yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Ama kesin var olduğu anlamına da gelmez. Bunu şu an söylememiz doğru değil. Alınan numunelerin sonucunu beklemek gerekiyor" diye bilgi verdi.

Bundan başka, siyasiler de birçok açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız” ifadelerini kullandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin idam çağrısı ise dikkat çekti.

“ASLA CEZA İNDİRİMİ OLMAYACAK”

Malatya’dan da konuya ilişkin zehir zemberek yorumlar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Asla ceza indirimi söz konusu olmayacak. Sıfır tolerans gösterilecek” dedi.

“HAŞERAT GİBİ TEMİZLENMELİLER”

Tecavüzcü insanların yaşamaya hak etmediklerine inandığını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Selma Çiçek ise, kimyasal hadımın bir çözüm olacağına inanmadığını belirtti.

Bu tür olaylara karışanlar için idamın getirilmesini arzu edenlerden olduğunu ifade eden Başkan Çiçek, “Ben bu tür olaylarda idamın gelmesini arzulayanlardayım. Hem terörle alakalı konularda yani vatanın, milletin varlığına kast edenlerin hem de bu tür pis olaylara karışanların idam edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu tür insanların yaşamayı hak etmediğini düşünüyorum. Nasıl zararlı bir haşeratı öldürüyorsak ki, haşeratı da Allah yarattı, insan hayatına zarar veriyor bu tür pisliklerin de temizlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“HADIM YAPILSA NE OLACAK?”

Himayeye Muhtaç Çocuklar ve Yaşlılar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Genel Başkanı Ayşe Ece Budan da, hadımın yetersiz bir ceza olduğunu ifade etti.

Hadımın bir caydırıcılığı olmayacağını ileri süren Başkan Budan, “Biz bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ve ben bu işe 30 yılımı verdim ve hadım yasası hava. Bu konuyla ilgili sınırlandırılmış idam çıkaracaklar. Hadım yapılsa ne olacak? Hadım yapıldıktan sonra açık ve net söylüyorum onları bir müddet sonra serbest bırakacaklar. Hadımın bir caydırıcılığı yok. Bundan önceki olaylarda da bunlar çok tartışıldı. İmzalar toplandı, bilmem ne oldu. Hadım yasasıyla ilgili de birçok uzman da görüşünü açıkladı. Hadım yasasını çıkartsalar ne olacak, çıkartmasalar ne olacak. Bunları idam edecekler. Bu tip adamları öldürecekler. Başkasının yaşam hakkını alan böyle cani insanların yaşama hakkını almak bence haktır. Allah kayında da haktır kul için de haktır” diye konuştu.

“TECAVÜZCÜLERİN HEPSİNE UYGULANMALI”

Başkan Budan, “Tecavüz edilip öldürülen kadınlarımız da var. Onları öldüren katiller için de aynı cezalar uygulanmalı. Bunun yaş sınırı olmaz kesinlikle. Tecavüzcülerin hepsi içine alınmalı ve buna kesinlikle bir çözüm bulunmalı. Böyle bir şey yok. Biz bunu daha çok tartışıp konuşuruz bundan emin olun. Ama ben hadım yasasıyla bu işin çözüleceğine inanmıyorum” dedi.