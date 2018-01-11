Kasapların zor durumda olduğuna dikkat çeken Çalışkan, "Yaklaşık 3 aydan beri kırmızı et konusunda yaşanan sıkıntılar bizi tedirgin ediyor. Durum sadece Malatya kaynaklı değil. Buradan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan istirham ediyorum. Bu gidişte, 3 ay sonra kasap esnafının yarısı kepenk kapatmak durumunda kalır” dedi.

BÖYLE GİDERSE 3 AY SONRA KASAPLAR…

Kasaplar Odası Başkanı Alaattin Çalışkan, haksız rekabet şartları olduğunu belirterek, bu durumun ortadan kaldırılmasını istedi. Çalışkan, "Yaklaşık 3 aydan beri kırmızı et konusunda yaşanan sıkıntılar bizi tedirgin ediyor. Durum sadece Malatya kaynaklı değil. Buradan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan istirham ediyorum: Bu gidişte, 3 ay sonra kasap esnafının yarısı kepenk kapatmak durumunda kalır. Bu haksız rekabet şartları altında kasap esnafı bu işi yapamaz. Hükümetimizden çözüm istiyoruz. 3 aydan beri esnafımızı tek tek geziyorum, durum içler açısı. Bu şartlar altında rekabet edemiyoruz, biz devlet ile nasıl rekabet edelim. Bugün Türkiye genelinde 30 bine yakın kasap esnafımız gerçekten zor durumda. Kasap esnafımızın evine ekmek götürebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan bir çözüm bekliyoruz" sözlerini kaydetti.

Tek liste ile gidilen seçimde yeniden aday olan Alaattin Çalışkan yeniden başkanlığa seçilirken, Kasaplar Odası’nın Yönetim Kuruluna ise İbrahim Akın, Mehmet Porgalı, Hamit Narinç, Ferhat Buluş, Mehmet Altun ve Abuzer Çekici seçilirken, Denetim Kurulu’na ise Abdullah Yeşilgil, Recai Tekedere ve Evren Bahşi getirildi.



İHA