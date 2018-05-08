KASALARDA SON DURUM!

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için aday adaylarının sayıları belli olmaya başladı. Bu anlamda, sadece aday adaylarının rakamları değil, partilere ödedikleri ücretler de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bu süreçte Malatya’da hangi partinin kasasına ne kadar para girdi?

AK PARTİ’DE 393 BİN TL

AK Parti, adaylık başvurusu için erkeklerden 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira aldı. Bilindiği gibi AK Parti’de 72 kişinin milletvekili aday adayı olduğu belirtiliyor. Bunlardan 13 kişinin ise kadın olduğu biliniyor. Yani Malatya’da aday adaylığı başvurularından AK Parti’nin kasasına giren ücret tahminen 393 bin TL oldu. Bunun 354 bin lirası erkek adaylardan, 39 bin lirası ise kadın adaylardan gelen ödemeler oldu. (Bu rakam genç adayların kaç kişi olduğuna göre küçük bir oranda değişebilir.)

CHP’DE 105 BİN TL

CHP ise adaylık başvurusu için erkeklerden 10 bin TL; kadın, genç ve engellilerden 5 bin TL aldı. Ayrıca aday adaylarından müracaat sırasında bin lira dosya ücreti de talep edildi. Malatya’da CHP’den aday adaylığına başvuru yapanların sayısı tahmini olarak 10 kişi… Bunlardan birinin ise kadın olduğu biliniyor. Yani Malatya’da aday adaylığı başvurularından CHP’nin kasasına giren ücret, müracaat esnasında yapılan ödemelerle birlikte tahminen 105 bin TL oldu. (Bu rakam genç adayların kaç kişi olduğuna göre küçük bir oranda değişebilir. Öte yandan CHP’de kaç aday adayının olduğu da henüz netlik kazanmadı.)

MHP’DE 85 BİN TL

MHP’de de adaylık başvurusu için tüm adaylardan 2 bin 500 TL ücret alındı. Engelli adaylardan ise başvuru ücreti istenmedi. Malatya’da MHP’den aday adaylığına başvuru yapanların sayısı tahmini olarak 34 kişi… Bunlardan 2’sinin kadın olduğu belirtiliyor. Yani Malatya’da aday adaylığı başvurularından MHP’nin kasasına giren ücret, tahminen 85 bin TL oldu. (MHP’de kaç aday adayının olduğu henüz netlik kazanmadı.)