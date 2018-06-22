Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95533
ALTIN
192.103
DOLAR
4.7007
STERLİN
6.2483
EURO
5.4753

Kartını birlikte verdiler

Gazeteci Fatih Avcı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce verilen basın kartını, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı ve Malatya Valiliği Basın Halkla İlişkiler İl Müdürü İbrahim Halil Kılıç’ın elinden aldı.

Kartını birlikte verdiler

Gazeteci Fatih Avcı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce verilen basın kartını, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı ve Malatya Valiliği Basın Halkla İlişkiler İl Müdürü İbrahim Halil Kılıç’ın elinden aldı.

22 Haziran 2018 Cuma 11:00
Kartını birlikte verdiler

Valilik binasında gerçekleşen kart takdiminde konuşan İbrahim Halil Kılıç, basın kartına sahip olmanın önemine değinerek, “Başbakanlık sarı basın kartını, Malatya basınında etkili şekilde çalışan Fatih Avcı kardeşimize takdim etmenin onurunu yaşadık. Bana göre sarı basın kartı, basın mensuplarının övünç madalyasıdır. Bu kartın sağlamış olduğu ayrıcalıkları Fatih kardeşimizin suiistimal etmeden, kanunun kendisine verdiği haklar nezdinde kullanacağına inancım tamdır. Fatih kardeşimizi kutluyorum. Bana göre bu ayrıcalıkla kendisinin eli biraz daha güçlenmiştir. Mesleğe olan bakış açısı daha da değişmiştir. Bu meslekte yıllarca emek verdikten sonra devletimizde gereken ilgiyi gerektiği şekilde bu sayede veriyor. Bundan sonraki iş hayatında kardeşimizin işini daha da şevkle yapacağına olan inancım tamdır. Önemli olan Malatya’da görevini layığıyla yerine getiren basın mensuplarının sayısının daha da atması ve sarı basın kartı sahibi basın mensubunun çoğalmasıdır. ” diye konuştu.

Basın kartı almasından dolayı Fatih Avcı’yı kutlayan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı ise, “Gazeteciliğin devlet tarafından tescillendiği belge olarak bilinen sarı basın kartına kavuşan Fatih kardeşimizi tebrik ediyorum. Basın İlan Kurumu sarı basın kartı sahibi basın mensuplarını direk asgari kadroda gösterilmesine imkân tanıyor. Bazı aksaklıklardan dolayı Fatih kardeşimizin bu kartı alması geç kalınmış olsa da hayırlı olmasını kendisine dilerim. Avrupa Birliği’ne ülkelerin alınması için basın kartı sahiplerinin sayısı bile çok önemseniyor. Bu prestijli hakka kavuştuğu için Fatih kardeşimize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSarı Basın KartıFatih Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklimsel şartlar fiyat ve kaliteyi vurdu
İklimsel şartlar fiyat ve kaliteyi vurdu
“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”
“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”
EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE
EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim