Kartını birlikte verdiler

Valilik binasında gerçekleşen kart takdiminde konuşan İbrahim Halil Kılıç, basın kartına sahip olmanın önemine değinerek, “Başbakanlık sarı basın kartını, Malatya basınında etkili şekilde çalışan Fatih Avcı kardeşimize takdim etmenin onurunu yaşadık. Bana göre sarı basın kartı, basın mensuplarının övünç madalyasıdır. Bu kartın sağlamış olduğu ayrıcalıkları Fatih kardeşimizin suiistimal etmeden, kanunun kendisine verdiği haklar nezdinde kullanacağına inancım tamdır. Fatih kardeşimizi kutluyorum. Bana göre bu ayrıcalıkla kendisinin eli biraz daha güçlenmiştir. Mesleğe olan bakış açısı daha da değişmiştir. Bu meslekte yıllarca emek verdikten sonra devletimizde gereken ilgiyi gerektiği şekilde bu sayede veriyor. Bundan sonraki iş hayatında kardeşimizin işini daha da şevkle yapacağına olan inancım tamdır. Önemli olan Malatya’da görevini layığıyla yerine getiren basın mensuplarının sayısının daha da atması ve sarı basın kartı sahibi basın mensubunun çoğalmasıdır. ” diye konuştu.

Basın kartı almasından dolayı Fatih Avcı’yı kutlayan Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı ise, “Gazeteciliğin devlet tarafından tescillendiği belge olarak bilinen sarı basın kartına kavuşan Fatih kardeşimizi tebrik ediyorum. Basın İlan Kurumu sarı basın kartı sahibi basın mensuplarını direk asgari kadroda gösterilmesine imkân tanıyor. Bazı aksaklıklardan dolayı Fatih kardeşimizin bu kartı alması geç kalınmış olsa da hayırlı olmasını kendisine dilerim. Avrupa Birliği’ne ülkelerin alınması için basın kartı sahiplerinin sayısı bile çok önemseniyor. Bu prestijli hakka kavuştuğu için Fatih kardeşimize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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