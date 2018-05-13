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“Karşılıksız sevginin timsali annelerdir”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Polat, “Dünyada karşılıksız sevginin, merhametin ve fedakârlığın timsali annelerdir” dedi

“Karşılıksız sevginin timsali annelerdir”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Polat, “Dünyada karşılıksız sevginin, merhametin ve fedakârlığın timsali annelerdir” dedi

13 Mayıs 2018 Pazar 10:07
“Karşılıksız sevginin timsali annelerdir”

Başkan Polat, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Anneler yaşam boyu sevgiye, saygıya ve hürmete lâyık en yüce varlıklardır. Bir insan için hayat anne ile başlar. Sağlıklı bir toplumun yapı taşı annelerimizdir. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur kaynağıdır. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı çocuk ve gençliğin yetişmesi anne ve aile ortamına bağlıdır. Aileyi tek bir çatı altında tutan en önemli unsur annedir. Huzur, güven ve barış dolu bir dünyanın temelleri annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı imanlı ve eğitimli bireylerle mümkündür.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) övgülerine mazhar olan ‘Cenneti annelerin ayaklarının altında gören’ bir medeniyetin fertleri olarak annelerimize layık oldukları sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevlerimizden biridir. Annelerimizi sadece bir gün değil hayatımızın her anında hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum.” 

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatANNELER GÜNÜMesajMalatya
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