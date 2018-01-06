Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, Tunceli ve Bingöl çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Söz konusu açıklamada, oluşabilecek sıkıntılara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli olması istendi.
HABER MERKEZİ
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