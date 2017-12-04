04 Aralık 2017 Pazartesi

KARİYER SEMİNERLERİ ECZACILARI UNUTMADI

Kariyer Seminerleri kapsamında İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından ‘Klinik Araştırmalarda Eczacının Rolü’ konulu konferans düzenlendi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:54
KARİYER SEMİNERLERİ ECZACILARI UNUTMADI

  Eczacılık Fakültesinde düzenlenen konferansa, IQVIA Klinik Operasyonlar Başkanı Eczacı Şeniz Sağol Tüysüz konuşmacı olarak katıldı.

Eczacılık Fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin katılımcı olduğu konferansta, genç eczacılar için kariyer fırsatları ve özel sektör, akademik kurumlar, eczaneler ve devlet kurumlarındaki farklı pozisyonlar anlatıldı.

TEMEL BİLGİLER VERİLDİ
  Konferansta ayrıca eczacı adaylarına klinik araştırmaların düzenleyici kurumları, taraflar, amaçları, araştırma ilacı yönetimi, bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, hasta güvenliği ve veri kalitesi konusunda temel bilgi verildi.

Konferansın sonunda klinik araştırmalar sektörünü daha da ileri taşımak amacıyla, sektöre yeni atılacak adayların yabancı dil ve kişisel gelişim alanlarını genişletmeleri için sektörde kariyer yapan meslektaşların deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşmasıyla farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017