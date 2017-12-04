Eczacılık Fakültesinde düzenlenen konferansa, IQVIA Klinik Operasyonlar Başkanı Eczacı Şeniz Sağol Tüysüz konuşmacı olarak katıldı.

Eczacılık Fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin katılımcı olduğu konferansta, genç eczacılar için kariyer fırsatları ve özel sektör, akademik kurumlar, eczaneler ve devlet kurumlarındaki farklı pozisyonlar anlatıldı.

TEMEL BİLGİLER VERİLDİ

Konferansta ayrıca eczacı adaylarına klinik araştırmaların düzenleyici kurumları, taraflar, amaçları, araştırma ilacı yönetimi, bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, hasta güvenliği ve veri kalitesi konusunda temel bilgi verildi.

Konferansın sonunda klinik araştırmalar sektörünü daha da ileri taşımak amacıyla, sektöre yeni atılacak adayların yabancı dil ve kişisel gelişim alanlarını genişletmeleri için sektörde kariyer yapan meslektaşların deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşmasıyla farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.



İHA