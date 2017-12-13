Malatya’nın ve bölgenin en çok okunan ve takip edilen gazetesi BUSABAH, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a nezaket ziyaretinde bulundu. BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ve Yazı İşleri Müdürü Türkan Yıldız’ın katıldığı ziyarette, Malatya’nın sorunları ve kente yapılan projeler konuşuldu. Trambüsten ilçe belediyeleri ile uyumlarına, yoğun eleştirilerden geleceğe dair planlarına kadar birçok konuda açıklamalar yapan Başkan Çakır, 2019 yerel seçimleri ile ilgili dikkat çekici cümleler kullandı.

Ziyaret ile ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “BUSABAH gazetesinin nazik ziyaretinden dolayı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden beri başarılı grafik ve çizgisi var. Basın gerçekten halkın sesi, kulağı, sözcüsü. Bizler de yapıcı eleştirileri kendimiz için bir şans olarak görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

YENİLİKLER, TEPKİLERE NEDEN OLUYOR

Başkan Çakır, yaptığı projelerin ilk önce yoğun eleştiriler aldığını ve sonrasında projelerin beğenildiğini belirterek, “Yapılan bütün çalışmalarda bunu görüyoruz. Kente alışılmadık bir yeniliği getirmeniz bu her zaman olduğu gibi günümüzde de ciddi tepkilere sebebiyet veriyor. Aslında insanlar onu çok bildiklerinden değil sadece şüphelerinden kaynaklanıyor. Belki iyi niyetle sorgulayan arkadaşlarınız olabiliyor. Ama art niyetli insanlar da bunu fırsat biliyor. Çünkü yeni bir şey yapıyorsunuz. İlk geldiğim 2009 yılında Malatya genelinde özel manada ağaç dokusu ve bunların bakımı manasında çalışmalar başlatmıştık. Ağaç budama bunun içerisinde sadece bir bölümüydü. O dönemde ağaç budamaya karşı büyük bir tepki oluşmuştu. Ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyorduk. Bunu anlatmamıza rağmen ciddi bir eleştiri almıştık. Malatya düzensiz bir şehirdi. Kaldırım yüksekliği, otopark cepliği, aydınlatma yoktu. Bunların hepsinin bir standardı vardı ve bunlar sadece bize bağlı değildi. Bu şehirde o dönem kaldırıma da inanılmaz bir tepki oldu. 'Her taraf yol kalsın kaldırım olmasın' diye söylendi. Sonrasında alışıldığı zaman görüldü, bu şehrin değiştiği fark edildi. Kaldırımlar, refüjler, hepsi standarda uygun hale geldi ve şehir daha güzel bir görünüme kavuştu. Mesela trambüsü yaptık ve 'beğeniyor musun?' diye soracağımız kişiler, onu kullananlar olmalıdır. Trambüs, ilimizin modern görüntüsüne ciddi bir katkı sağladı. Bizler bir işe başlamadan önce çok fazla tartışıyoruz. İlimize gerçekten faydalı olacak mı diye soruyoruz” ifadelerinde bulundu.

DAĞINIK, KONTROLSÜZ…

Büyükşehir Kanunu’na yeni yeni adapte olduklarını belirten Başkan Ahmet Çakır, “Büyükşehir kente daha vizyonel bakma fırsatını ortaya koydu. Bütün uygulamaların ana temasını planlama imkanı sundu. Bu alt yapıda da kısa bir örnek; Malatya içme suyu tek merkezdendi ama 12 belediye farklı şebeke ağları döşediğinden dolayı bu artık yönetilmesi ve işletilmesi imkansız hale gelmişti. Mevcut suyun üç katını da verseniz yetmesi gereken suyun yetme şansı yok. Çünkü dağınık, kontrolsüz ve sistem sayısallaşmamış ve oluşturulamamış. Büyükşehir de ne yapıyor? Hepsini yok sayıyor ve yeniden sayısallaşmış bir sistem, ekrandan bütün hatlarını, depolarını saniye saniye gördüğünüz bir sisteme geçiyorsunuz. Bu da böyle ulaşım planlaması da böyle. S, T, H plakalarının tamamı büyükşehir tarafından, il genelinde planlanıyor. Çünkü sistemin oturması zaman alıyor. Buralarda ileriye dönük, büyükşehir yasası içerisinde bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bazı yetkilerin tüm ilçeye bırakılması ve büyükşehire bırakılması gibi planlar üzerinde düşünülüyor. Belediye farklı, büyükşehir farklı bir şey uygulamak isteyebilir. Bunlarda da şimdiye kadar bir sorun olmadı. Biz genelde ilçe olarak değil de, bütüncül olarak bakarız. Kısmen görüş farklılıkları olmaz diye bir şey yok ama bu da işleyişe, hizmete zarar verecek bir boyuta bugüne kadar gelmedi” diye konuştu.

ÇAKIR ADAY OLACAK MI?

2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı hakkında konuşan Çakır, “Şu an belli değil. Malatya'da çok iş yaptık. Şehir yeniden dönüştü, yeniden inşa edildi ve altyapısı yeniden kurulan bir yer haline geldi. Ama 2019'da ne yaparız, henüz bir karar vermedik. Zamanı gelince de bırakmak lazım. Buralar bizim tapulu yerlerimiz değil. Seçim süreci öncesinde bunları değerlendireceğiz. Kararı da o zaman vereceğiz. Malatya ve hakkımızda hayırlı ne ise o olsun. Henüz erken, olumlu ve olumsuz bir şey demek için. Daha yapacak çok şey var bir yıl içerisinde. Çekilip de hemen oturmamız da mümkün değil. Herkesin elinden geldiği kadar ya siyasette ya da STK'larda yer almaları gerekir. Ülke olarak ekonomik baskı ve küresel bir tehdit altındayız. Bu yüzden bizlerin çok kenara çekilmemesi lazım. Şu an çok kenara çekilmeyi düşünmüyorum. Siyasette nerede oluruz belli değil. Görev sürem devam ederken, yen bir kariyer planlaması yapmış değilim. Şu makam ya da şu mevki şeklinde kişisel bir hedefim yok” sözlerini kaydetti.

AYNI GEMİDEYİZ

Ziyarette konuşan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu ise, “Malatya’nın ve bölgenin en çok satılan yerel gazetesi olarak sizlerle aynı görevi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi nasıl ki daha iyi bir Malatya için çalışıyorsa BUSABAH’ın güçlü kadrosu da aynı iyi niyet ve hedef doğrultusunda görev yapıyor. Bu manada aynı gemideyiz. Şehrin ileri gelenlerini ziyaret edip, hem gazetemiz hem de şehrimizle ilgili düşüncelerimizi yetkililerle paylaştığımız önceden planlanmış bir dizi görüşmelerde bulunuyoruz. Ahmet Bey de sağ olsun bizi nazik bir şekilde karşıladı kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL