Op. Dr. Bülent Cihantimur karın kası yapmanın zorlu bir süreç olmasının yanı sıra, spor salonlarından çıkmadan, özellikle beslenmeye dikkat ederek ve takviye sporcu ürünleri kullanarak “baklava karın” yani karın kası yapmaya çalışanların sayısının çok fazla olduğunu söyledi. Cihantimur., “En az 1 sene bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Spor yapmak ve besinlere dikkat etmek elbette çok mühim fakat bu sürece vakti olmayanlar ya da başaramayanlar için estetik cerrahi son derece pratik bir çözüm getiriyor” dedi.

ADOİS KASI, KARIN KASI ESTETİĞİ İLE BELİRGİN HALE GELİYOR

“Karın kası, karın boşluğunun tamamını, diyaframdan, pelvise kadar alana yayılan bir dizi kas sistemden oluşmaktadır. Adonis kası olarak da adlandırılan karın kası, karın bölgesinde bulunan bütün iç organların muhafazasını sağlıyor. Gergin ve yağlanma olmayan bir karın kası beden sağlığı ve estetik olarak da herkesin arzu ettiği bir durumdur. Fakat dediğim gibi zorlu bir süreç. Karın kası estetiği ile kişilere istedikleri oranlarda karın kası görüntüsü verebiliyoruz” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, işlemin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi:

“Üzerinde yağlanma olsa da, herkesin karın bölgesinde kasları var sadece yağ tabakası görünmelerini engelliyor ve ayrıca çalışılmamışsa belirgin değiller. Karın kası estetiğinde, liposculpture tekniğini kullanarak, kasların kıvrım yerlerine uygulama yapıyor ve bu alandaki yağları inceltiyoruz. Bu şekilde kasların kıvrım yerleri incelince kaslar belirgin hale geliyor ve baklava dilimi olarak tabir edilen görüntüye kavuşuyor. Eğer yağlanma fazla ise, karnın tamamından yağ alımı yapılıp, sonrasında yine kıvrım yerlerine bir heykeltıraş gibi şekil veriyoruz. Uygulama son derece etkili ve pratik.”

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