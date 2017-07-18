Kiraz, yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleşen tüm darbelerin ve darbe girişimlerinin demokratik, laik ve hukuk devletini ortadan kaldırmayı hedeflediğine vurgu yaparak, yıllardır tüm kamu kurumlarında sinsice örgütlenen FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016 da hain planlarını hayata geçirmek istedikleri belirtti. Kiraz, “15 Temmuz tüm Türkiye’ye devlet yönetiminde yapılan yanlışlıkların bedelinin ne kadar ağır olacağını da göstermiştir. 15 Temmuz, liyakatin ne kadar önemli olduğunu, kamuya personel alımlarında şeffaflığın ne kadar değerli olduğunu göstermiştir” dedi.
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