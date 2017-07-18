18 Temmuz 2017 Salı

Kardeşliğimize yapılmış hain bir saldırı

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümünde yaptığı yazılı açıklamada “Darbe girişimi Türkiye'nin anayasal düzenine, demokrasimize ve kardeşliğimize yapılmış hain bir saldırıdır” dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:35
Kardeşliğimize yapılmış hain bir saldırı

  Kiraz, yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleşen tüm darbelerin ve darbe girişimlerinin demokratik, laik ve hukuk devletini ortadan kaldırmayı hedeflediğine vurgu yaparak, yıllardır tüm kamu kurumlarında sinsice örgütlenen FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016 da hain planlarını hayata geçirmek istedikleri belirtti. Kiraz, “15 Temmuz tüm Türkiye’ye devlet yönetiminde yapılan yanlışlıkların bedelinin ne kadar ağır olacağını da göstermiştir. 15 Temmuz, liyakatin ne kadar önemli olduğunu, kamuya personel alımlarında şeffaflığın ne kadar değerli olduğunu göstermiştir” dedi. 

HABER MERKEZİ
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