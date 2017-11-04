Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci, konteyner kentte barınan Suriyelileri ziyaret etti, burada Suriyeli çocuklar tarafından yapılan resimlerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Çocukların yaptıkları resimleri yakından inceleyen bayan Tüfenkci, sergide emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Daha sonra Vali Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ile birlikte minik Suriyelilerin eğitim gördüğü anasınıfına geçen Tüfenkci, buradaki çocuklara tek tek ilgilendi. Suriyeli miniklere çikolata dağıtan Tüfenkci, buradaki incelemelerinin ardından meslek kurslarının verildiği merkeze geçti. Burada bilgisayar, satranç, ve kuaför kurslarını ziyaret eden Esra Tüfenkci, halı kursunda ise tezgahın başına geçerek dokuması tamamlanmış el emeği göz nuru bir halının kesimini gerçekleştirdi. Daha sonra heyet, AFAD İl Müdürü Mustafa Akar'dan konteyner kent ile ilgili brifing aldı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU

Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretim durumları hakkında bilgi veren Beydağı Geçici Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Hacı Mevlüt Kılıç ise şunları kaydetti:

"Kampüsümüzde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz eğitim ve öğretim görmektedir. Ayrıca sosyal tesisler de Halk Eğitim Merkezi faaliyetleri yapılmaktadır. Halk eğitim faaliyetlerinde sosyal ve kültürel kurslar, sportif kurslar ve mesleki kurslar yer almaktadır. Ayrıca Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde ikamet edip İnönü Üniversitesi ve ülkemizdeki diğer üniversitelere devam eden-yerleşen öğrenci sayısı 230 kişidir. Beydağı Geçici Barınma Merkezinde halen Türk eğitim sistemi ve Suriye eğitim sistemi ile birlikte eğitim ve öğretim gören öğrenci sayısı 3 bin 600 civarındadır. Merkezde 115 Türk öğretmen ve 185 Suriyeli gönüllü eğitici görev yapmaktadır. Ayrıca belirli gün ve haftalara münhasır kampta yapılan sosyal etkinliklerden en azami derecede faydalanılmaktadır."

Esra Tüfenkci, son olarak Suriyeli Şaban el Ragıp ailesinin misafiri oldu. Burada ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Tüfenkci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi bizler Suriyeli kardeşlerimize ensar olduk. Kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüşüyoruz, çünkü bizim kültür ve inancımız bunu gerektirmektedir" diye konuştu.

Heyet incelemelerinin ardından konteyner kentten ayrıldı.

İHA