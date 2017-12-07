Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye ve Kazakistan’ın gümrük idarelerinin yakın işbirliği yürüttüklerine dikkat çekti ve şöyle devam etti:

"Dost ve kardeş ülke Kazakistan gümrük idaresi ile iyi ilişkilerimiz ikili ve çok taraflı platformlarda önemli ortak çalışmalarımız bizim için son derece önemlidir. Özellikle Türk dili konuşan ülkeler konseyi ve İpek Yolu girişimi gibi ortaklık işbirliklerimizi de daha artırarak geliştirdiğimizde bunun sonuçlarının hem bölgeye hem de ülkelerimize olumlu anlamda yansıyacağını düşünüyoruz. Tabi ki burada biraz çaba da sarf etmek gerekir.”

KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNİN KURULUŞUNUN 25’İNCİ YILDÖNÜMÜ

Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirtti, "Kazakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokol Almatı kentinde 2 Mart 1992'de imzalanmıştı. Ne mutlu ki Türkiye - Kazakistan ilişkilerinin kuruluşunun 25’inci yıldönümünü kutlamaktayız. 25 yıllık süreçte, bu önemli coğrafyada dostane ve yakın ilişkilerimizle iyi bir örnek teşkil ettiğimize inanıyor ve işbirliğimizin gelecek dönemde de en iyi şekilde sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Önümüzdeki günlerde Müsteşar Cenap Aşcı tarafından yapılacak Kazakistan ziyaretinin önemine değinen Büyükelçi Abzal Saparbekulı, Bakü- Kars-Tiflis Demiryolu hattının aksaksız işleyebilmesi için Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Saparbekulı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim açımızdan Türkiye, gümrük ve ticaret alanında çok engin tecrübesi olan ve bu tecrübesini kendi kardeş ve dost ülkeleriyle paylaşan bir ülkedir. Kazakistan ile Türkiye arasında gümrük alanında çok önemli gelişmeler görüyoruz. Gümrük alanındaki bu istisna ve tecrübeyi mutlaka ve mutlaka Kazakistan’a aktarmak istiyoruz. Bunun önceliğinde de Türk özel şirketleri olmasını istiyoruz.”

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Saparbekulı, Kazakistan'ın Bağımsızlık günü dolayısıyla Bakan Tüfenkci’ye Kazakistan onur madalyası takdim etti.

HABER MERKEZİ