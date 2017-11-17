17 Kasım 2017 Cuma

Kardemir Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Öz oldu

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Bağımsız Aday Malatyalı Ömer Faruk Öz seçildi.

17 Kasım 2017 Cuma 11:30
Kardemir Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Öz oldu

  Toplantı sonrası yazılı basın açıklaması yapan KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, hedeflerinin üretimde, satışta, yeni stratejik katma değerli ürün geliştirmede ve yeni pazarlar bulma gayretlerinde KARDEMİR’i daha değerli hale getirmek olduğunu söyledi.

Öz, “Şirketimizin 1 Kasım 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu’na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildim. Öncelikle gösterdikleri güven nedeniyle tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Genel Kurul sonrasında bugün gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantımızda Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş bulunuyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmemi sağlayan Yönetim Kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulumuzun bundan sonraki hedefi, üretimde, satışta, yeni stratejik katma değerli ürün geliştirmede ve yeni pazarlar bulma gayretlerimizle Karabük’ümüzün ve ülkemizin bu çok önemli sanayi kuruluşu KARDEMİR’imizi daha da değerli hale getirmek olacaktır. Karabük, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İHA
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