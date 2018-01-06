Öğrencilere önerilerde bulunan Başkan Polat, “Hayatınızın hiçbir döneminde iradesiz ve kararsız olmayın. Doğru karar verebilmek içinde kendinizi sürekli geliştirmeniz ve yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekir. Hayat içerisinde karşınıza farklı alternatifler ve yollar çıkacak, karar veremeyen ortada kalır. Günlük yaşantınızda, okul dönemlerinizde ve sonraki meslek hayatınızda mutlaka kararlı ve iradenizi ortaya koymamız gerekecek. Hepiniz bu ülke için önemlisiniz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sizlerin doğru ve güzel eğitim alıp, ülkesine yararlı bireyler olmanız için üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlerin düşüncesi, fikirleri ve önerileri bizim için değerlidir. Bizim okul yıllarımızdaki zorluklar ve sıkıntılar şu anda yok, sizlerin okuyan, vicdan sahibi ve iyi insanlar olmanız için her türlü olanak mevcut, bu şartları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi her zaman yanınızdadır, ülkemizin geleceği sizin hayal gücünüz, çalışmanız ve gayretinizle şekil kazanacak” ifadelerine yer verdi.

“HEDEFSİZ İNSAN ASLA OLMAZ”

Yeşilyurt Belediyesi’nin hizmetlerinin temelinde ‘Elif-Vav’ anlayışının hâkim olduğuna dikkat çeken Başkan Polat, “Biz işimizde Elif gibi dosdoğruyuz ama milletimize karşı, insani ilişkilerimizde vâv gibi mütevazıyiz. İnşallah siz değerli gençlerimizin de hayat felsefesi olur. Yeşilyurt Belediyesi olarak şuna inanıyoruz; eğer gençlerimiz donanımlı olur, kendilerini yetiştirir, geleceğe hazır olursa geleceğimiz teminat altındadır. Bunun yolu da eğitim ve öğretimden geçer. Yeşilyurt İlçemizde eğitim faaliyetlerinin artması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birçok projede ortaklaşa çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmalarını önemle rica ediyorum. Çeşitli alanlarda yaptığımızın bu etkinliklerin tek amacı var o da; öğrencilerimizin iyi bir hayata sahip olmalarıdır. Dersleriniz dışında bu tür sosyal faaliyetlere katılmanız için kentimizde ve ilçemizde çeşitli olanaklar var, bunlardan mutlaka yararlanın. Hedefsiz insan asla olmaz, hedefleriniz olacak ona ulaşmak için çok çalışacaksınız. İlk hedefiniz okumak olmalı. Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şerifinde “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diye buyurmaktadır. Bugün ve yarınımız birbirine eşit olmayacak, her gün kendimizi biraz daha geliştireceğiz. Benim size iki önemli tavsiyem; birincisi iki farklı dil mutlaka öğrenin ikincisi çağın gerektirdiği şekilde kendinizi sürekli geliştirin ve yetiştirin” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ