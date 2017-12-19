Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı 23 Aralık’ta kongreye gidecek ve CHP Malatya’da ki il başkanını belirleyecek. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan mevcut, CHP İl Başkanı Enver Kiraz’a parti içerisinde “yeniden aday ol” çağrıları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan İl Başkanı Enver Kiraz’ın bu kararına ise parti içinde delegeler ve ilçe başkanlarının sıcak bakmadığı öğrenildi.

Dün toplanan CHP Malatya İlçe Başkanları toplantısında da, başkanların tamamının Kiraz’ın yeniden aday olmasını istedikleri ve delegelerin de bu yönde eğilim gösterdikleri gelen bilgiler arasında. İlçe başkanlarının bu kararlarını İl Başkanı Kiraz’a ilettiği, Kiraz’ın ise yeniden aday ol baskısı karşısında ne karar alacağı henüz bilinmiyor.



İHA