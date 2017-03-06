Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasadaki Değişiklikler” sempozyumuna katılmak üzere Malatya’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir takım ziyaretler gerçekleştirdi, toplantılara katıldı. Bakan Bülent Tüfenkci, ilk olarak Erbakan Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen “Erbakan’ı Anma ve 28 Şubat” konulu panele katıldı. Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya eski milletvekillerinden Cemal Akın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar da eşlik etti.

MİLLETE YETKİ VERMEMEKTİ

Bakan Bülent Tüfenkci, ülkelerin ve milletlerin hayatlarında, bir dönüm noktası olduğunu ve Türk milletinin de en önemli dönüm noktalarından birisinin 28 Şubat süreci olduğunu söyledi. 28 Şubat’ta Türkiye’nin bir demokrasi faciası yaşadığını ifade eden Tüfenkci, “Tıpkı parlamenter sistemin daha önce ürettiği darbeler 1960 darbesi gibi, 1970 muhtırası gibi, 1980 darbesi gibi, 28 Şubat’ta bu darbelerden birisiydi” dedi. O dönemde mağdur edilen isimlerden birisinin de rahmetli Necmettin Erbakan ve ekibi olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Görünüşte belki isimleri farklıydı, yöntemleri farklıydı ama amaç hep aynıydı. Amaç ülkenin yönetiminde millete yetki vermemekti” diye konuştu.

FETÖ’YÜ ANLADIK’ DİYENLER…

Bu milletin Menderes’e, Turgut Özal’a ve Necmettin Erbakan’a yapılanları unutmadığı vurgulayan Tüfenkci, Türkiye’nin bir yol ayrımına doğru gittiğini söyledi. Erbakan tarafından kurulan Milli Nizam Partisi’nin kuruluş beyannamesinde başkanlık sisteminin anlatıldığına işaret eden Bakan Tüfenkci, “O da Türkiye için öneriyor. 73 parti programına bakın, başkanlık sistemini öneriyor. Ama bugün o ihtiraslar uğruna, siyasi ihtirasları uğruna bazıları nerede duracağını bilmiyorlar. Oysa siz milletin yanında olun, milletle beraber hareket edin. Eğer gücünüzü milletten alıyorsanız, başka güçlere, başka desteklere ihtiyaç yok. ‘FETÖ’yü anladık’ diyenler veya FETÖ’yle rahmetli Erbakan’ın mücadelesini bilenler, bence aynı safta yer almamalı” şeklinde konuştu.

KANDİL’İN MESAJI İLE HAYIR DİYORLAR

İsim vermeden Saadet Partisi yöneticilerini eleştiren Tüfenkci, “Onlarda, iştahla hayır diyorlar. Bu ülkeyi bölmek için gencecik insanlarımızı şehit edenler, Kandil’in mesajı ile hayır diyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hayır diyorlar. Terör örgütleri bugün hayır diyor bu ülke bölünsün kaos çıksın diye ama biz istikrardan, güvenden, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatandan yanayız” dedi.

YAPILAN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Tüfenkci, Erbakan programının ardından soluğu Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nda aldı.. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, “Yeni bir yol ayrımına giriyoruz. 16 Nisan'daki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin vatandaşların önüne gidecek. Biz sorunları torunlara havale eden bir parti değiliz. Onun için torunlarımıza, her doğana, sağlam bir cumhuriyet, demokrasi, ekonomi bırakmak istiyoruz. Yapılan sistem değişikliği de bu yüzdendir. Hükümet olarak pek çok imkan sağladığımız halde, bürokratik engeller nedeniyle birçok esnafın bunlardan yararlanamadı. Yeni sistemle birlikte bu engellerin de ortadan kalkacağını bildirdi" dedi.

2019'DA KİM SEÇİLİR; KİM ÖLÜR, KİM KALIR ONU ALLAH BİLİR

15 Temmuzdaki darbe girişimine değinen Tüfenkci, “Vatandaşların bu girişime karşı göğüslerini siper ederek demokrasisine sahip çıktı. Bu aziz millete ne yapılsa az onun için hızlanmamız lazım. Şimdi birileri bu anayasa değişikliğine 'tek adam olacak' diyor. Bunu samimiyetle söylüyorum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Ahmet, Mehmet meselesi değil. Bu sistem meselesi. 2019'da kim seçilir, kim ölür kim kalır onu Allah bilir. Biz ceza kanunu aldık İtalya'dan, borçlar kanunu Almanya'dan aldık. Kendimize uyduralım diye uğraştıkça uğraştık. Oysa bu bünyeye uygun yönetim modelini geliştirmek zorundaydık. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da kararı millet verecek. İnanıyorum ki, kararı millet verecek" şeklinde konuştu.

KÜRSÜLERİ İŞGAL EDENLER, KENDİLERİNİ KELEPÇELEYENLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da Kardeşlik Platformu’nun konuğu olarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.apple-converted-space" style="font-size: 14px; font-family: Arial;"> İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Tüfenkci, 16 Nisan’da yapılacak olan referanduma değinerek “Biz millete güvendik ve verdikleri karara hep güvendik. Dolayısıyla yeni bir Anaysa değişikliğini önünüze getirebilmek için gerçekten milletvekillerimizle birlikte mecliste çok ciddi bir mücadele verdik. Hatırlayın; kürsüleri işgal edenler, kendilerini kelepçeleyenler, ısıranlar, AK Parti ve MHP’de tavizler bekleyenler netice itibariyle yanıldıklarını anladılar ve milletin huzuruna biz bu Anayasa değişikliğini getirdik” ifadelerine yer verdi.

KİMİN YANINDA DURDUKLARINI GÖRMELERİ LAZIM

Referandum ile halkın onayına sunulacak olan Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, terör örgütlerinin de ‘Hayır’ cephesinde olduğunu hatırlattı. ‘Hayır’ diyenleri vatan haini görmediklerinin altını çizen Tüfenkci, “Ama kimin yanında durduklarını görmeleri lazım, kiminle yol arkadaşlığı yapıldığının bilinmesi lazım. Ve neticede kullanılacak Evet ve Hayır oylarının hangi yola çıkacağının çok iyi görmemiz lazım” diye konuştu.

EN FAZLA YATIRIM TALEBİ MALATYA’DAN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın bu dönem siyasi olarak en güçlü dönemde olduğunu dile getirerek, “Komisyon başkanlıklarımız var, Allah’a hamdolsun milletvekillerimiz işlerini takip ediyor. Yeter ki; buralardan ciddi projeler gelsin. Malatya’yı değiştirecek, dönüştürecek yerel aktörlerin bu anlamda ciddi projeleri ortaya koyması lazım” diye konuştu. Bu dönemde yıllardır çözülemeyen Kuzey Çevreyolu projesinin çok kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirten Tüfenkci, “Bu yıl için en önemli projelerden biri de Malatya’nın cazibe merkezleri arasında yer almasıdır. Son olarak Kalkınma Bakanlığı’ndan aldığım bilgilere göre 23 il arasında en fazla yatırım talebi Malatya’dan. İnşallah bunların büyük bir kısmı da yatırıma dönüşecektir” ifadelerine yer verdi.

KİMİN ÖNERİSİNİ DİKKATE ALACAĞIZ?

Malatya’da 50 binden fazla çiftçinin geçim kaynağı olan kayısı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, “Malatya’da kayısının muhatabı yok, sahibi yok. Ben burada bulunan arkadaşlara soruyorum, Malatya’da kayısının sahibi kim? Kiminle muhatap olacağız? Kimin önerisini dikkate alacağız? Normalde gelişmiş bütün ülkelerde ve başka ülkelerde kayısının muhatabı çiftçidir, üreticidir. Onların oluşturduğu birliklerdir, kooperatiflerdir. Ama maalesef Malatya’da elini taşın altına koyacak insanlarımız yok çünkü Malatya’nın bu konuda kötü tecrübesi var. Geçmişte, acı bir tecrübe yaşadık. Biz istiyoruz ki, bir birlik oluşsun. Şimdi lisanslı depoculuk kuralım dedik, tamamen bizim bakanlığa bağlı. Lisanslı depoculuk yapımında, parayı biz veriyoruz. Faiz desteği sağlıyoruz depoya üretici malını getiriyor. Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu’nda imzalandı, ürün ihtisas borsasını da kuruyoruz. Burada aldığımız teşviklerle beraber küçük üretici ve üretici birliklerinin depo kiralarını bakanlık olarak bizler veriyoruz” diye konuştu.

KARDİYOLOJİ HASTANESİ KAZANDIRACAĞIZ

İnönü Üniversitesi bünyesinde Malatya’ya Onkoloji Hastanesi kazandırmak için çalıştıklarını da kaydeden Tüfenkci, “Onkoloji hastanesi için para hazır. Biz istiyorduk ki referandumdan önce temeli atalım hatta hocamızla da öyle konuşmuştuk. Ama maalesef hızlandıramadık. Onkoloji Hastanesini açtığımız zaman İnşallah Malatya’ya bir müstakil Kardiyoloji Hastanesini de kazandıracağız. Bunun sözünü de burada veriyoruz” dedi.

BİZİM YÖNETİMLE İLGİLİ SORUNUMUZ VAR

Son olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından organize edilen Siyaset Akademisi’ni tamamlayan partililere sertifikaları düzenlenen toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada ise referandumla yapılması düşünülen sistemin bir rejim meselesi olmadığını sadece bir sistem sorunu olduğunu söyledi. Rejimle ilgili sorunlarının olmadığını vurgulayan Tüfenkci, “Bizim yönetimle ilgili sorunumuz var” dedi.

ASLA TEK ADAMLIĞA MÜSAADE ETMEYİZ

Mevcut parlamenter sistemin sürekli kriz ürettiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Hatırlayın, biz 2007’lerde biz e-muhtıralarla uğraştık. Gezi Parkı, 17-25 Aralık darbe girişimleri ile uğraştık. En son, 15 Temmuz darbe girişimiyle uğraştık. Allah'a hamdolsun her seferinde de millete gittik, millet önümüzü açtı. Bu yeni anayasayla biz milleti tek güç olarak kabul ettik. Bundan kim rahatsız olabilir, millete dayanmayanlar rahatsız olabilir” diye konuştu.

16 Nisan’da referandum ile halkın oyuna sunulacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam yönetimini getirdiği iddialarını da eleştiren Tüfenkci, “Tek adamlığı milli şef döneminde gördü bu millet. Millet, asla ondan sonra bir daha affetmedi ve bir daha iktidara getirmedi. Onun için biz asla ve asla tek adamlığa müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.

PATİNAJ YAPIYORUZ

Milletin önüne getirdikleri anayasa değişikliğinde görevde kalma süresini 2 dönemle sınırladıklarını belirten Tüfenkci, “Hiç bir tek adam kendisini 2 dönemle sınırlandırmaz. Burada mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Ama biz istiyoruz ki sistem sağlam olsun. Parlamenter sistemle, gelebildiğimiz nokta ancak bu kadar. Ha bire patinaj yapıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKAN YILDIZ