Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu dile getiren Donald Trump’a en büyük tokat geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’nden geldi. Zirvede Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti ilan edildi. ABD’nin almış olduğu Kudüs İsrail’in başkentidir kararının 'hukuken hükümsüz' ilan edildiği sonuç bildirisi tüm dünyada büyük bir yankı uyandırırken bu sonuç bildirisini gazetemize değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, önemli açıklamalarda bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olması sebebiyle yapılan ve İslam ülkelerinin katıldığı bir toplantı olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, bu toplantıyla Filistin topraklarında İsrail'in işgalci ve yayılmacı politikasının ne aşamaya geldiğinin tüm dünyanın gözü önünde sergilendiğini söyledi.

HER DEFASINDA DİLE GETİRDİK

İsrail’in bir terör devleti olduğunu belirten Başkan Kahtalı, “İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hep birlikte Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etmiş olmasının tüm dünya kamuoyunda yankı bulduğunu söyleyebiliriz. İsrail'in o topraklarda hiçbir zaman için hakimiyetini kabul etmediğimizi her defasında dile getirdik” şeklinde konuştu.

HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEZ

İsrail’in Suud Liderini ülkesine davet etmesini de değerlendiren Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oy birliği ile almış olduğu karar bu. İsrail'deki Yahudilerin de bu Amerika'nın tutumunu çok benimsemediklerini biliyoruz. Bu anlamda yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ne olursa olsun bizim için kırmızı çizgimiz olan Kudüs her zaman için önemli bir yeri vardır. Kudüs İlk kıblemiz ve bizim kırmızıçizgimizdir. Biz şu an topluluklar olarak bir buçuk milyar Müslüman ve Hıristiyanlarda bunun böyle olmasını istiyorlar. Her bir Peygamberin ayak izinin olduğu bir belde. Bu anlamda İsrail yaptığından pişman olacak ve Amerika da yapmış olduğunu görecek.”

Parti politikası olarak ilk günden beri Kudüs’le ilgili düşüncelerini dile getirdiklerini belirten CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, bu düşüncelerini açık bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.

SONUÇ DEĞİŞMEYECEKTİR

İsrail’in uyguladığı politikalar karşısında bütün dünyanın işbirliği yapması gerektiğini dile getiren Başkan Kiraz, “Kudüs İslam coğrafyasının ve İslam dininin önemli bir mekanıdır. Dolayısıyla orası Filistin’indir. Ve öyle tanınması gerekiyor. İsrail’in uygulamış olduğu bu politikalar karşısında da bütün dünyanın iş birliği yapması gerekiyor. Maalesef ABD Başkanının yaptığı açıklama kabul edilebilir bir açıklama değildi. Biz bu açıklamayı hiç kabul etmedik ama Türkiye hükümetinin de bu konuda da daha samimi davranması gerekiyor. Kudüs kesinlikle Müslümanlarındır ve öyle de kalmalıdır. Kim ne düşünürse düşünsün bu sonuç değişmeyecektir” ifadelerini kullandı.

















MUTLU SARIGÜL