Yazıhan ilçesi Kuruçay Deresi üzerinde temelden 79 metre yüksekliğinde ve kil çekirdekli zonlu toprak, dolgu tipindeki Boztepe Recai Kutan Barajı'nın yapımının ardından sulama boru inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yazıhan’ın en büyük problemlerinden biri olan susuz araziler, suya kavuşmaya hazırlanıyor. Boztepe Recai Kutan Barajı’yla ilgili çalışmaların tamamlanması halinde Yazıhan suya doyacak.

KANALLARIN YÜZDE 90’NI TAMAMLANDI

Yazıhan'da bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve Yazıhan ilçesinde bu yıl 90 bin dönüm arazinin tamamını sulamayı açacaklarını söyleyen yetkililer, “Recai Kutan Barajı, daha önceki yıllarda tamamlandı. Kanallar ise ayrı bir ihale ile yapılıyor ve yüzde 90’ı tamamlanmış durumda. Şu an Yazıhan Trafo Merkezi'nin yeri belirlendi. Hamidiye’de bir trafo merkezi kurulacak. Biz oradan enerji alacak pozisyona geldiğimizde bu konuyla ilgili çalışmaya başlayacağız” şeklinde konuştular.

YAZIHAN TAHIL AMBARI...

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mehmet Akir isimli vatandaş ise, “Yazıhan Malatya’nın tahıl ambarı burada suların gelmesi göç önlenmiş olacak. Burada insanlar ekmek kazanırsa neden kent merkezine gitsin! Baraj ile birlikte Yazıhan ilçesine göçün tersi yaşanıyor şuan insanlar burada yatırım yapmak istiyor. Suyun gelmesi ile burası tarım cazibe merkezi olacak. Yetkililere sesleniyorum. Artık bürokratik gerekçeler ile işi yokuşa sürmesinler yatırımları bir an önce yapsınlar. İnsanlarda para kazansın yatarım yapsın, vergisini ödesin” dedi.

“TOPRAKTA SU OLMAYINCA”

Esma Karlık isimli vatandaş da, “Eskiden Yazıhan ilçesine gittiğimizde insanlar doluydu. Şimdi insan yok. Bizim buranın en büyük sorunu kuraklık. Kuraklık sorunu çözmeleri gerekiyor. En azından çocuklarımıza burada bırakacağımız kara toprak olmasın. Ben ve eşim burada yaşadık burada ölmek istiyorum. Burası bizim toprak başka gidecek bir yerimiz yok. Baraj tam olarak faaliyete geçerse bizim işlerimiz iyi olacak suya kavuşacağız. Çocuklarımda kendi ata toprağında yaşasın iş olmayınca insanlar ne yapsın, burada yaşayanların çoğu şehre göç etti. Bazı zaman telefon ile konuşuyoruz gidenlerle. Onlar da asgari ücretle çalışıyor evlerinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Burada dünya kadar arazisi var ama gidip asgari ücrete talim ediyorlar. Su olmayınca ne yapsın! Toprak olmayınca kısa sürede işler biterse burada eskiden olduğu gibi çarşımız da canlı olacak” diye konuştu.

YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ…

Ali Sevil isimli vatandaş da, “Yılan hikayesine dönen baraj bitti bitecek. Biterse rahat edeceğiz. Artık kendi toprağımızla kazandığımız ürünler ile para kazanmak istiyoruz. Hayvancılık burada bitmiş durumdaydı. Artık su ile birlikte insanlar gidip başka şehirlerden arpa buğday almayacak. Eskiden burası Malatya’nın tahıl ambarıydı şimdi insanlar kendi hayvanlarına dışarıdan yem getiriyor. Bu kabul edilir değil. Toprak var ama su yok, su olmayınca toprak işe yaramıyor. Barajın bitmesinin ardından sulama kanalı yapılıyor kanallar da biterse barajdan su verilecek. Şuan tek temimiz bu inşallah yılsonunda biterse bizde rahat edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan DSİ tarafından ihale edilen müteahhit firma tarafından baraj sulama inşaatında boru döşenmesi devam ettiği öğrenildi. Sulama kanılının bitiminin ardından 120 bin 60 dekar tarım arazinin suya kavuşacağı da edinilen bilgiler arasında.

TAHİR ÖZÇELİK