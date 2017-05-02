Mücelli Caddesi’nde bulunan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce kültür varlıkları listesine alınmış olan tarihi konak, geçtiğimiz yıl yıktırılmıştı. Yıkılan konağın enkazı halen yerinde dururken, vatandaşların şikayetleri ve medyanın konuyu gündeme getirmesinden sonra Battalgazi Belediyesi konuyu açıklığa kavuşturan açıklamaların yer aldığı bir panoyu enkaz yerine koydu.

BAKIMSIZLIK VE TEDBİRSİZLİK

Mücelli Caddesi İzzetiye Mahallesi üzerinde bulunan tarihi konak, çevredeki vatandaşların talebi doğrultusunda, artık kullanılamayacak, restore edilemeyecek hale geldiği için yıkılmıştı. Tarihi konak çevrede bulunan ev, okul ve iş yerleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor, vatandaşlar sık sık şikayet ediyordu. Kentin tarihi miraslarından biri olma özelliğini taşıyan konak, bakımsızlık ve tedbirsizlikten dolayı zararlı hale gelmeye başlamıştı. Bu anlamda, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne konak için bir proje gönderilmemesi dolayısı ile de konak yıkılmıştı. Tarihi kerpiç evden geriye kalan enkaza ise halen dokunulamıyor.

TEK BİR TAŞINA DAHİ DOKUNURSANIZ…

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinleri ise, “Konağın yıkımı esnasında Sivas’tan ekipler gelmişti. Yıkım sonrası enkaza dokunulmaması gerektiğini, hatta tek bir taşın dahi yerinden oynatılması halinde cezai işlem uygulanacağını ifade ettiler. Özellikle enkazdaki kesme taşlardan ötürü böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Ancak biz bu enkazın buradan kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerine yer vermişlerdi.

YAPILAN AÇIKLAMA…

Bu doğrultuda Battalgazi Belediyesi de konuyla ilgili açıklamanın bulunduğu bir panoyu enkaz alanına koydu. Panoda şu ifadeler yer aldı:

“421 ada 116 parseldeki sivil mimari yapının hafriyatı 15 Haziran 2016 tarih ve 2851 sayılı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda kaldırılmamaktadır.”













TAHİR ÖZÇELİK