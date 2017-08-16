Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan Harikalar Diyarı'nda düzenlenen AK Parti'nin 16. yıldönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan "2003 yılında 1 Mart tezkeresi, Süleymaniye'deki askerlerimize yönelik saldırı ve dönemin Cumhurbaşkanı ile yaşadığımız sıkıntılar aklımızda kalan önemli hadiseler arasındadır. 2004 yılında ilk mahalli idareler seçimlere girdik ve oradan büyük bir başarı elde ettik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi aldığı bu yılın diğer önemli hadiseleri arasında hukuk reformlarımız çerçevesinde Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması söz konusuydu ve biz bunları da başardık. Farklı dil ve lehçelerde radyo, televizyon yayınına imkan sağlanması gibi konuları hatırlıyoruz. 2005 yılında paramızdan altı sıfır attık. Paramıza itibar kazandırdık. Reformlarımıza devam ettiğimiz, ‘Mavi Akım’ projesini hayata geçirdiğimiz bir yıldır" diye konuştu.

KARANLIK HADİSELERİN HABERCİSİYDİ

“2006 yılında Türkiye; daha sonra yaşanacak karanlık hadiselerin habercisi olan meşhur Danıştay saldırısı, Trabzon'daki rahip cinayeti ve çeşitli terör olayları ile tanıştı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2007 yılında 27 Nisan bildirisi ve buna karşı Hükümetimizin verdiği güçlü cevap, ülkemiz için, tarihimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için oynanan oyunlar, sergilenen hukuk garabetleri, yapılan mitingler karşısında sığındığımız liman milletimiz oldu. Milletvekili seçimini yenileyerek, bu arada Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesine imkan veren ve 16 Nisan'a kadar uzanan sürecin ateşleyicisi Anayasa değişikliğini gerçekleştirerek, önümüze çıkartılan engelleri de aştık. Hrant Dink cinayeti, Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamı başta olmak üzere karanlık cinayetler bu yıla da damgasını vurdu" ifadelerini kullandı.

SON 4 YILDA…

Sonraki süreçte Türkiye’nin yaşadığı karanlık dönemleri anlatan Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Son dört yılda iyice yoğunlaşan terör eylemleri, darbe teşebbüsleri, ekonomik, siyasi, diplomatik şaldırlar karşısında milletimizle omuz omuza tarihi bir mücadele veriyoruz. AK Parti bu mücadelenin lokomotifidir. Allah'ın yardımıyla bu mücadeleden hep birlikte galip çıkacağımıza inanıyorum. AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıkları çok önemlidir. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, ondan aldığımız destek var. AK Parti kimsesizlerin kimsesi, sesini duyuramayanların sesi, gücü yetmeyenlerin eli, kolu olduğu için bunca yıl milletimiz tarafından sahiplenildi. Biz milletimizle aynı yoldan geçmeyi, aynı sudan içmeyi, aynı türküleri, aynı duaları etmeyi sürdürdüğümüz sürece Türkiye 2053 vizyonunu, 2071 hedeflerini de AK Parti ile gerçekleştirmeye devam eder. Bir süredir zaman zaman birileri bize 'diğer partilerde iktidara geleceklerine dair umut bırakmadınız' diyor. Biz kimseyi elinden tutup da iktidara getirmek gibi bir görevle mükellef değiliz. AK Parti olarak biz milletimizle birlikte ülkemizi 15 yıl başarıyla yönettik. Varsa icraat konusunda bu mücadeleyi yürütme konusunda bizimle rekabet edebilecek, yarışabilecek, aşık atabilecek birileri buyursun çıksın meydana. Siyaset meydanı er meydanıdır. Eğer başarı istiyorsanız, iktidar olmak istiyorsanız, çalışacaksınız, terleyeceksiniz. Almanya'nın Focus Dergisi’ne AK Parti'yi şikayet etmekle iktidar olamazsın. Öbür taraftan kalkıp yalan dolan, her türlü yolsuzluğu yapmak suretiyle AK Parti'yi alt edemezsin. Eğer yürek varsa önce dürüst olacaksın. Bu yolda ne söz veriyorsan, onu yapacaksın."

Erdoğan, 2019 seçimleri için hedeflerinin yüzde 50 artı bir olması gerektiğini söyleyerek, "Artık tüm hesaplarımızı yüzde 50 üzeri için yapmak, tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmek durumundayız. Buna var mıyız? Ana kademe, Kadın Kolları, Gençlik kolları kapı kapı dolaşacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, 2023 hedeflerinin millete taahhütleri olduğunu ifade ederek, şehitlere ve en son Giresun'da şehit olan Eren yavrularına mahcup olmamak için hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

İHA