Karaman'dan İslam dünyasına mesaj

Prof. Dr. Fikret Karaman, “İnsanlığın tarihi serüvenine şahitlik eden ve Müslümanların ilk kıblesi Kudüs şehri, Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya, Hz. İshak’tan Hz. İsa’ya kadar pek çok peygambere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle üç semavi dinin mensupları tarafından da kutsal kabul edilmiştir. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim de, Hz. Peygamberin (sav) Isra ve Mi’rac Mucizesini Kudüs ile ilişkilendirerek Mescid-i Aksa ve çevresinin mübarek kılındığını açıklamıştır. Böylece Kudüs, asırlar boyunca adalet, barış ve huzurun merkezi olmuştur. Hayat felsefesini terör üzerine inşa eden İsrail, son yetmiş yıldan bu yana Filistin topraklarını pervasızca işgal ederek kendine yeni yerleşim alanları açmaktadır. Gözlerini kan bürünmüş İsrail askerleri sudan bahanelerle mazlum, silahsız ve çaresiz Filistin halkını öz vatanlarında toplu ölüm, işkence ve çok yönlü şiddet eylemleriyle yok etmektedir. Ne yazık ki bu terör devletinin zulüm ve sınır tanımaz eylemlerinin arkasında dün olduğu gibi bugün de ABD’nin desteği ve tahrikleri bulunmaktadır. Bu vahşi ve acımasız politika sonucunda Filistin halkı kendi öz topraklarında adeta bir açık cezaevine mahkûm edilmiştir” sözlerini kaydetti.

İSRAİL’İ EN GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE KINIYOR VE LANETLİYORUZ

“Bir müddet önce ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı, Birleşmiş Milletler tarafından red edilmesine rağmen ABD uluslararası hukuku çiğneyerek İsral’i cesaretlendirmiş ve bölgedeki gerginliği tırmandırmıştır” diyen İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Fikret Karaman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu tahrik ve gerilim sonucunda, ABD’nin Kudüs'te büyükelçilik açılışını protesto etmek ve vatanlarının işgal altında olduğunu dünyaya duyurmak isteyen silahsız ve savunmasız Filistinli sivillere, İsrail askerleri tarafından ateş açılmak suretiyle 61 kişi şehit edilmiş, iki binden fazla kişi de yaralanmıştır. Oysaki ABD yönetiminin aldığı bu kararın hiçbir hukuki temeli ve insani yönü olmadığı açıktır. Dünya kamuoyu önünde, İsrail’in bu vahşi ve İşgalci politikasına destek verilmiştir. Türkiye’deki İlahiyat ve İslâmî İlimler Fakültelerinin akademisyen ve öğrencileri olarak mübarek Ramazan ayının arifesinde yapılan bu katliamın sorumluları olan Amerika Birleşik Devletlerini ve İsrail’i en güçlü bir biçimde kınıyor ve lanetliyoruz. Artık sabrımızı taşıran bu olay karşısında İslam dünyasının kendi aralarındaki görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak birlikte hareket etmeye, maddi ve manevi destekleriyle Filistin halkının yanında yer almaya davet ediyoruz.”

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