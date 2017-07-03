03 Temmuz 2017 Pazartesi

Karakaya’da tekne turu imkanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların özel günleri için Karakaya Baraj Gölü üzerinde tekne turu imkanı sunuyor. Karakaya baraj gölü üzerinde bulunan gezi teknesinin, düğün, nişan, sünnet, iş toplantıları gibi özel organizasyon turlarında kullanılacağı belirtildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
Karakaya’da tekne turu imkanı

  Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan gezi teknesinin yaz süresince organizasyon turlarına devam edeceği belirtildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 100 yolcu kapasiteli olan ve Karakaya baraj gölü üzerinde bulunan gezi teknesinin, düğün, nişan, sünnet, iş toplantıları gibi özel organizasyon turlarında kullanılacağı belirtildi. Organizasyon turlarında kullanılan gezi teknesinin ücret tarifesi ise şöyle:

“1 saatlik tarifü süresi 500 TL, 2 saatlik tarife süresi 900 TL ve 3 saatlik tarife süresi ücneti bin 200 TL.”

KİRALAYANLARIN ÜCRETİ
  Ayrıca gezi teknesini 3 saat ve üzerinde kiralayanlara saatlik ücretin 300 TL olacağı belirtilirken, tekneden faydalanmak isteyenlerin 444 51 44- 377 13 67-377 13 43 nolu telefonları arayabilecekleri kaydedildi.

HABER MERKEZİ
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