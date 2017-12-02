Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ve Vakıf Yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bir süre sohbet etti. Burada konuşan Karaduman, Battalgazi ilçesine çok güzel bir belediye hizmet binası kazandırıldığını ifade ederek, “Muhteşem bir bina olmuş. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Memleketimize güzel bir hediye verdi. Bu yaptığı hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik” dedi.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Gürkan, “Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Doğan Bey ve değerli Yönetim Kurulu üyelerini burada görüp, ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Zeynel Abidin Vakfı ile yakın bir ilgi ve temas içindeyiz. İnsanlarımızın eğitim ve kültür anlamındaki faaliyetlerini çok güzel bir ortam içinde yürütüyorlar. Çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar destek vermeye gayret gösteriyoruz. Orada toplumsal barışın ve kaynaşmanın oluşturulmasında, memlekette birlik ve beraberliğin oluşturulmasında, Cumhuriyetimizin değerleri ve memleketimizin değerleri hususunda gösterdikleri, göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yapacağı tüm çalışmalarda belediye olarak bundan önceki zamanlarda olduğu gibi, bundan sonraki çalışmalarında da hep kendilerinin yanında olacağımızı tekrar belirtmek istiyorum. Toplumda gerek mezhepsel, gerekse etnik anlamda tefrik, nifak ve fesat sokmak isteyenlere de bu dernek, vakıf ve bizler hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.(Bülten)

HABER MERKEZİ