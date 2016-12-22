Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın babası Mehmet Karaduman (90) son yolculuğuna uğurlandı.
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:06
Rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da özel bir hastanede tedavi görmekte iken Salı gecesi vefat eden 6 çocuk babası Mehmet Karaduman’ın cenazesi, Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, Evkur Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Erkan Buz, CHP Eski İl Başkanı Celal Berktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, Karaduman ailesi katıldı. Karaduman ailesi taziyeleri Mücelli Caddesindeki Yıldız Mevlid Salonunda kabul ediyor.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!