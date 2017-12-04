04 Aralık 2017 Pazartesi

Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda MALATYA KORİDORU

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen ve 2. Abdülhamid zamanında projesi çizdirilen, “asrın projesi” olarak tabir edilen Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 18 dikey koridor bulunuyor ve Giresun-Malatya-Adıyaman-Gaziantep-Kilis hattı da bu koridorlar arasında yer alıyor. 142 yıllık proje çalışmalarında sona doğru gelindiği de ifade ediliyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:22
Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda MALATYA KORİDORU

  İlk defa 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gündeme getirilen, 1880 yılında Sultan 2. Abdülhamid döneminde projesi çizilen ancak savaşlar ve parasızlık sebebiyle bir türlü gerçekleştirilemeyen, hatta bir dönem Sovyet tanklarının sıcak bölgelere ineceği korkusuyla NATO tarafından yapılması engellenen Karadeniz-Akdeniz Yolu, tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında bulunan ve tüm Kuzey Anadolu şehirlerini ve Karadeniz limanlarını endüstri merkezleri ve güney limanlarıyla birleştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney istikametindeki 18 dikey koridor içerisinde Giresun-malatya/" target="_blank">Malatya-Adıyaman-Gaziantep-Kilis hattı da bulunuyor. Yine bu proje 50 ili ilgilendiriyor.

142 yıl önce projelendirilmesine rağmen siyasi ve sosyal sebepler yüzünden bir türlü yapılamayan, soğuk savaş döneminde muhtemel bir Rus işgalinde tankların Karadeniz’den İç Anadolu’ya kolayca ulaşabileceği korkusuyla yapılması NATO tarafından da engellenen Dereyolu, bugün Ordu-İskenderun arasındaki mesafeyi kapsıyor.

600 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
 28 tünelin bulunduğu ve 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesi ile ekonomi şaha kalkacak. Dev proje, Türkiye ihracatının alternatif pazarlara açılması açısından da büyük önem taşıyor. Rusya’ya yapılamayan narenciye ihracatı Ukrayna’ya Karadeniz üzerinden yapılabilecek.

Daha önce Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 12 bin 146 kilometre uzunluğunda olan 18 adet Kuzey-Güney karayolu koridorunun 9 bin 726 kilometresinin, yani yüzde 80’inin fiziki ve geometrik iyileştirilmesi tamamlanmıştı.

18 DİKEY KORİDOR
  Tüm Kuzey Anadolu şehirlerini ve Karadeniz limanlarını endüstri merkezleri ve güney limanlarıyla birleştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney istikametindeki 18 dikey koridor şöyle:

“Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla
Aziziye-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya
Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyon-Burdur-Antalya
Afyonkarahisar-Konya-Karaman-Silifke
Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin
Bartın-Karabük-Gerede
İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat
Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Mersin
Sinop-Çorum-Kayseri-Niğde-Mersin
Samsun-Çorum-Kırıkkale
Ünye-Tokat-Adana
Ordu-Sivas-İskenderun
Giresun-Malatya-Adıyaman, Gaziantep-Kilis
Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin
Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır-Mardin
Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum
Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak
Kars-Iğdır-Van-Hakkari”

HABER MERKEZİ-TÜRKAN YILDIZ








Anahtar Kelimeler: BusabahKaradeniz-Akdeniz Yolu Projesi

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