İlk defa 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gündeme getirilen, 1880 yılında Sultan 2. Abdülhamid döneminde projesi çizilen ancak savaşlar ve parasızlık sebebiyle bir türlü gerçekleştirilemeyen, hatta bir dönem Sovyet tanklarının sıcak bölgelere ineceği korkusuyla NATO tarafından yapılması engellenen Karadeniz-Akdeniz Yolu, tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında bulunan ve tüm Kuzey Anadolu şehirlerini ve Karadeniz limanlarını endüstri merkezleri ve güney limanlarıyla birleştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney istikametindeki 18 dikey koridor içerisinde Giresun-malatya/" target="_blank">Malatya-Adıyaman-Gaziantep-Kilis hattı da bulunuyor. Yine bu proje 50 ili ilgilendiriyor.

142 yıl önce projelendirilmesine rağmen siyasi ve sosyal sebepler yüzünden bir türlü yapılamayan, soğuk savaş döneminde muhtemel bir Rus işgalinde tankların Karadeniz’den İç Anadolu’ya kolayca ulaşabileceği korkusuyla yapılması NATO tarafından da engellenen Dereyolu, bugün Ordu-İskenderun arasındaki mesafeyi kapsıyor.

600 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

28 tünelin bulunduğu ve 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesi ile ekonomi şaha kalkacak. Dev proje, Türkiye ihracatının alternatif pazarlara açılması açısından da büyük önem taşıyor. Rusya’ya yapılamayan narenciye ihracatı Ukrayna’ya Karadeniz üzerinden yapılabilecek.

Daha önce Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 12 bin 146 kilometre uzunluğunda olan 18 adet Kuzey-Güney karayolu koridorunun 9 bin 726 kilometresinin, yani yüzde 80’inin fiziki ve geometrik iyileştirilmesi tamamlanmıştı.

18 DİKEY KORİDOR

Tüm Kuzey Anadolu şehirlerini ve Karadeniz limanlarını endüstri merkezleri ve güney limanlarıyla birleştirmeyi hedefleyen Kuzey-Güney istikametindeki 18 dikey koridor şöyle:

“Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla

Aziziye-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya

Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyon-Burdur-Antalya

Afyonkarahisar-Konya-Karaman-Silifke

Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin

Bartın-Karabük-Gerede

İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat

Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Mersin

Sinop-Çorum-Kayseri-Niğde-Mersin

Samsun-Çorum-Kırıkkale

Ünye-Tokat-Adana

Ordu-Sivas-İskenderun

Giresun-Malatya-Adıyaman, Gaziantep-Kilis

Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin

Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır-Mardin

Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum

Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak

Kars-Iğdır-Van-Hakkari”



HABER MERKEZİ-TÜRKAN YILDIZ

















