Balıkesir'de geçirdiği trafik kazası sonrası Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakımına kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut olacak. Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, beyin ölümü gerçekleşen şahsın ailesiyle görüşerek organ nakli konusunda onay aldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın karaciğerleri, böbrekleri ve korneaları organ bekleyen hastalara nakledilecek.

AİLEDEN İZİN İSTEDİK

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve aynı zamanda Organ ve Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Abdullah Ömer Atsal, Türkiye'de organ bağışı sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Trafik kazası sonrası yaralanıp hastanemize getirilen 55 yaşında bir erkek hastamız mevcuttu. Kendisini 2 gün önce yoğun bakıma aldık. Tedavileri devam ederken hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini tespit ettik. Daha sonra organlarının bağışlanması konusunda aileden izin istedik. Bizleri kırmadılar. Balıkesir halkımız oldukça bu konuda duyarlı ve bize yardımcı olmaktan çekinmiyorlar" dedi.

KARACİĞERİ MALATYA’YA GÖNDERİLECEK

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin Balıkesir ve Bursa bölgesinde oldukça başarılı çalışmalar yapan ve donör temin eden bir hastane olduğuna dikkat çeken Atsal, "Bu hastamızın da karaciğerleri, böbrekleri ve korneasının çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastaları nakledilmesine karar verildi. Hastamızın sağ ve sol böbreği Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakli bekleyen iki tane kronik böbrek yetmezliği hastamıza nakledilecek. Karaciğeri ise Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil karaciğer nakli bekleyen hastamıza nakil edilecek. İlgili arkadaşlar cerrah arkadaşlarımız bu saatte hastanemize geldiler ve özverili bir şekilde bu çalışmayı yapıyorlar. Hastanın alınan karaciğeri Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Malatya'ya götürülecek. Ve burada karaciğer nakli bekleyen hastamıza nakledilecek. Böylelikle 3 tane kronik hastamıza hayat kaynağı olacak. Ayrıca ışık bekleyen iki tane hastamıza da ışık olacak ve onların görmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

İNŞALLAH BAĞIŞLAR DEVAM EDER

Organ naklinin önemine değinen ve bu tür nakillere vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Atsal, "Bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen Sağlık Bakanlığına, hastanemiz başhekimliğine, yoğun bakım personel ve ameliyathane personeli arkadaşlarımıza ve tabii ki organ çıkaran ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Halkımızın bu duyarlılığının hiçbir zaman sönmeyeceğini biliyoruz ve onlara güveniyoruz. Bizi bu yolda oldukça yüksek oranda destekleyeceklerine eminiz. İnşallah bu bağışlar bu şekilde devam eder ve biz de birçok hastamıza hayat kaynağı olmaya devam ederiz" dedi.

İHA