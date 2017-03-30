30 Mart 2017 Perşembe

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Öngay, Vali Toprak’ı ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Mustafa Toprak’a nezaket ziyaretinde bulundu.

30 Mart 2017 Perşembe 13:22
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Öngay, Vali Toprak’ı ziyaret etti
  Korgeneral Öngay, 2. Ordu Komutanlığı karargahında ve çeşitli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere geldiği Malatya’da Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Korgeneral Öngay, 2. Ordu Komutanlığı karargahındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Kara Havacılık Komutanı Kara Pilot Albay Osman Dirmencioğlu ile birlikte Vali Toprak’ı makamında ziyaret etti. Korgeneral Öngay, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Toprak ile bir süre görüştü. 
Tümgeneral Kocaoğlu ve Albay Dirmencioğlu’nun da yer aldığı görüşme sonrası Vali Toprak, Diyarbakır Valiliği sırasında da birlikte çalışma fırsatı bulduğu Korgeneral Öngay’ı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya