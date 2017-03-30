Korgeneral Öngay, 2. Ordu Komutanlığı karargahında ve çeşitli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere geldiği Malatya’da Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Korgeneral Öngay, 2. Ordu Komutanlığı karargahındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Kara Havacılık Komutanı Kara Pilot Albay Osman Dirmencioğlu ile birlikte Vali Toprak’ı makamında ziyaret etti. Korgeneral Öngay, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Toprak ile bir süre görüştü.

Tümgeneral Kocaoğlu ve Albay Dirmencioğlu’nun da yer aldığı görüşme sonrası Vali Toprak, Diyarbakır Valiliği sırasında da birlikte çalışma fırsatı bulduğu Korgeneral Öngay’ı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İHA