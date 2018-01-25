KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR

Kar bir geldi, pir geldi. Geldiği yere ise deyim yerindeyse bir afet getiren kar, çiftçilerin ve köylülerin kabusu oldu. Yazıhan ve Hekimhan’a bağlı bazı yerlerde kayısı ağaçlarına ve elektrik direklerine zarar veren kar yağışı mağduriyetlere neden oldu. Özellikle günlerce elektriği olmayan çiftçilerin en büyük sorunları ise gözü gibi büyüttükleri kayısı ağaçlarının zarar görmesi.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan ve önemli açıklamalar yapan Malatya Ziraat Odaları Birliği Koordinatörü ve aynı Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, yoğun kar yağışının Hekimhan ve Yazıhan’da elektrik direklerini devirdiğini ifade etti. Başkan Kılıç, meyve ağaçlarının dallarının da zarar gördüğünü belirtti.

YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Yağan kar ve fırtınadan dolayı ağaçlarda büyük hasar olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Rakımı bin 200 ve üzeri olan yerlerde sulu kar nedeniyle ağaçların üzerinde yığılma yaptı ve fırtınanın da etkisiyle demir olan elektrik direklerini devirdi ve kayısı, alıç, armut ağaçları gibi meyve ağaçlarının dallarını kırdı. Büyük bir felaket oldu. Hasar meydana gelen köylerimizdeki zararın giderilmesi için Tarım İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri devrede. Müdürlükler hasar tespitinin yapılması için yolların açılmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Aynı haberi biz Hekimhan ilçemizden de aldık. Ziraat Odası Başkanımız bizi aradı ve aynı felaketin orada da yaşandığını dile getirdi. Yazıhan’ın dağ kesimi ve Hekimhan’ın yüksek bölgelerine kar yağdıktan sonra hala elektrik verilemiyor. Ağaçlarda da çok büyük hasarlar oluşmuş” diye konuştu.

ÜRETİCİ SİGORTADAN FAYDALANAMIYOR

Yabani ağaçların bile kırıldığını söyleyen Kılıç, “Biz ilk defa böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık. Hiçbir kar yağışında kayısı ağaçları ve diğer yabani ağaçların kırıldığını biz görmedik. Ama bu kar yağışı sulu kar olduğundan dolayı üzerine aşırı yığılma ve çıkan fırtınayla birlikte hasar büyük. TARSİM sigortası yapan çiftçilerimiz var. Bu felaketle birlikte meydana gelen zararın da sigorta kapsamına alınması için uğraşacağız. Afet Yasasına göre mal varlığının yüzde 40’ını kaybetmeyen üretici sigortadan faydalanamıyor. Eğer TARSİM sigortası bu zarar ve ziyana el atmazsa yüksek kesimdeki üreticilerimiz gerçekten çok mağdur olacaklar” şeklinde konuştu.

80 AĞAÇTAN 60’I ZARARDA

Çiftçilerin zarar, ziyandan dolayı odalarına geldiklerini ifade eden Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Çiftçilerimizin ilk başvuru yapacakları yerler ziraat odaları. Çiftçiler odamıza geldiler. Afetten gördükleri zararları bizlerle paylaştılar. Biz de ulaşabildiğimiz yerlere kadar zararlara baktık. Yollar açılmadığı için büyük olan zarar yerlerine bakamadık. Baktığımız yerlerde bir bahçede 80 ağaç varsa 60 ağaç kesinlikle zarar görmüş durumda. Ve ağaç dallarının tamamı kırılmış. Afet Yasasında mal varlığının yüzde 40’ını kaybetmesi lazım diye bir ibare var. Bizde bir çiftçinin arazisi, emekli maaşı, evi varsa mal varlığını yüzde 40’ını kaybetmedi sayılması endişesi var. Böyle olursa çiftçilerimiz nereye başvuru yapacak, ne yapacak? Mal varlığının yüzde 40’ını kaybetmesi ibaresi hiçbir üreticinin Afet Yasasından faydalanamayacağı anlamına gelir. Yolların açılmasıyla biz zarar tespitine çıkacağız ve tespitimizle zararın boyutu ortaya çıkacak.”