KARA BİR LEKE

15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çalık, şunları kaydetti:

“Tepemize yağdırılan bombalara, vatandaşlarımızın üzerine sürülen tanklara, televizyonların basılıp el konulmasına, Parlamentoya, Cumhurbaşkanlığına, kamu binalarına zarar verilerek, insanımıza ve demokrasimize kastedilmiştir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla aziz milletimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zalimlere asla teslim olmamış, direnerek kendi iradesine istiklal, istikbal ve istikrarına sahip çıkmış, tüm dünyaya unutulmayacak bir mücadele örneği göstermiştir. Bunun neticesinde genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle düşmanla göğüs göğse çarpışan milletimiz 251 şehit, 2193’de gazi vermiştir. 15 Temmuz günü öyle bir tarihin adıdır ki, ancak yaşayanların anlayabildiği, bedelinin de milletçe ödendiği bir gündür.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKEDİR

Kurulan tuzaklara, kumpaslara ve kullanılan taşeronlara, katliam, şiddet, terör ve karalama kampanyalarına rağmen diyoruz ki, ‘Yel kayadan ne koparır?’ Türkiye büyük bir ülkedir. Birçok medeniyet kurmuş, farklılıkları, çoğulculuğu, zenginlik saymış bir barış coğrafyasıdır.

Hainlere inat yaşamayı bahtiyarlık saymasak bile, yaşamayı ve yaşatmayı görev saydığımız için 15 Temmuz’un daha iyi anlaşılması, istiklal ışığımızın ebediyen sönmemesi için yardan ve serden geçmiş bir millet olarak daha fazla azimle çalışıp, şehitlerimizin akıttığı kan kadar ter dökmeye kararlıyız.

Milletimizin şanlı direnişinin 2. yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili olan ihanet çetesini bir kez daha şiddetle lanetliyorum. İlelebet saygı ve minnetle anılacak şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” (Bülten)