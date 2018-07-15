Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

KARA BİR LEKE

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “15 Temmuz 2016’da Cumhuriyet tarihimizin en kanlı ve alçak terör saldırılarından biri gerçekleştirilmiş ve bu saldırı ülke tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

KARA BİR LEKE

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “15 Temmuz 2016’da Cumhuriyet tarihimizin en kanlı ve alçak terör saldırılarından biri gerçekleştirilmiş ve bu saldırı ülke tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:58
KARA BİR LEKE

15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çalık, şunları kaydetti:

“Tepemize yağdırılan bombalara, vatandaşlarımızın üzerine sürülen tanklara, televizyonların basılıp el konulmasına, Parlamentoya, Cumhurbaşkanlığına, kamu binalarına zarar verilerek, insanımıza ve demokrasimize kastedilmiştir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla aziz milletimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zalimlere asla teslim olmamış, direnerek kendi iradesine istiklal, istikbal ve istikrarına sahip çıkmış, tüm dünyaya unutulmayacak bir mücadele örneği göstermiştir. Bunun neticesinde genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle düşmanla göğüs göğse çarpışan milletimiz 251 şehit, 2193’de gazi vermiştir. 15 Temmuz günü öyle bir tarihin adıdır ki, ancak yaşayanların anlayabildiği, bedelinin de milletçe ödendiği bir gündür.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKEDİR

Kurulan tuzaklara, kumpaslara ve kullanılan taşeronlara, katliam, şiddet, terör ve karalama kampanyalarına rağmen diyoruz ki, ‘Yel kayadan ne koparır?’ Türkiye büyük bir ülkedir. Birçok medeniyet kurmuş, farklılıkları, çoğulculuğu, zenginlik saymış bir barış coğrafyasıdır.

Hainlere inat yaşamayı bahtiyarlık saymasak bile, yaşamayı ve yaşatmayı görev saydığımız için 15 Temmuz’un daha iyi anlaşılması, istiklal ışığımızın ebediyen sönmemesi için yardan ve serden geçmiş bir millet olarak daha fazla azimle çalışıp, şehitlerimizin akıttığı kan kadar ter dökmeye kararlıyız.

Milletimizin şanlı direnişinin 2. yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili olan ihanet çetesini bir kez daha şiddetle lanetliyorum. İlelebet saygı ve minnetle anılacak şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık15 Temmuz 2016
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CAN PAHASINA MÜDAFAA
CAN PAHASINA MÜDAFAA
“Allah bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın”
“Allah bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın”
“Milli iradeye karşı yapıldı”
“Milli iradeye karşı yapıldı”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim