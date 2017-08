Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde (idari tatiller dahil) avlanma yapılabileceğini söyledi. Kılınçer, “Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri; kuşlar için; bıldırcın 10, üveyik 5, karatavuk 3, çulluk 5, sakarmeke 4, tahtalı 4, sakarca 3’er, suçulluğu (bekasin) 1, kınalı, kum keklik toplamda 2, çil keklik 2, bu av sezonunda sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Van, Kayseri, Aksaray, Tunceli, Giresun, Yozgat, Bayburt ve Tokat illerinde avlanacaktır. Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın toplamda 6, memeliler için yabani tavşan 1, adatavşanı 2, yaban domuzu 5, çakal 1, tilki 2 olarak belirlenmiştir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması’ndan (AVA) ve 2017-2018 av döneminde uygulamaya konulan 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir” dedi.

YASAKLANAN ARAÇLAR VE GEREÇLER

Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esaslarının belirlendiğini hatırlatan Kılınçer, “Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç gibi malzemeler, bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları, motorlu tekne ve benzeri araçlar, avlanma da kullanılamaz. Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval ve benzeri şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç özel mülkiyetteki araziler de dahil her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz” şeklinde konuştu.

YASAKLANAN AVLANMA USULLERİ

Yasaklanan avlanma usulleri hakkında bilgi veren Kılınçer, “Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanmak, tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak, tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek, yasaktır. Yaralı bulunan av ve yaban hayvanları, en yakın bakanlığımız birimlerine veya emniyet birimlerine bildirilmelidir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin Ziraat Bankası şubelerindeki döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcıların; Merkez Av Komisyonu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 16 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur” ifadelerini kullandı.

İHA