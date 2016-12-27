Malatya’ya ya yağan kar istenilen derecede olamasa da çiftçilerin yüzünü güldürdü. Özellikle ekin alanları için bulunmaz nimet olan bu yağışı değerlendiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, BUSABAH’a konuştu. Malatya’ya önemli ölçüde kar yağdığını kaydeden Solmaz, şu anda eriyen karın kuraklığı olumlu ölçüde etkileyeceğini söyledi.

MEYVELER AĞAÇLARI

Yağan bu karın meyve ağaçları üzerindeki etkisini ifade eden Solmaz, “Özellikle karın meyve ağaçlarına çok büyük faydası var. Meyve ağaçları kış uykusuna düzenli girecek ve kış uykusunu düzenli bir şekilde alan meyve ağaçları bahar ayına kendisini toparlamış olarak girecek. Ve bu da verimi çok olumlu etkileyecek. Malatya’da da bir söz var: Kış karlı geçerse kayısı bol olur. Bu karın da meyve ağaçlarına ne kadar faydalı olacağını ileriki zamanlarda göreceğiz” diye konuştu.

TOHUMU KURU TOPRAĞA ATTIK

Karın ekinlere de iyi geleceğini söyleyen Solmaz, “Sonbahar ayının kurak geçmesi meyve tomurcuklarının sıhhatli yapılanmasını önledi. Bu nedenle belki de bu durum meyveleri etkileyecek. Malatya’ya karın yağması kuraklığı bir nebze olsun önleyecek. Ancak yağan bu kar yeterli değil. Kar yağmadan önce toprağı kazıdığımızda 10 santimetrenin altı çok kuruydu. Güz mevsiminde yeteri kadar yağmur olmadı. Ekinlerin olduğu bölgelerde doğru dürüst çimlenme bile olmadı. Bizler ekinleri ekerken tohumu kuru toprağa attık. Arazilerde çimlenen buğday veya arpayı göremezsiniz. Ama bu kar bir nebze olsun iyi gelecek” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL