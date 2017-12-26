26 Aralık 2017 Salı

Kar yağışı yok, bot satışı çok!

Malatya'da kar bir türlü uğramasa da havalar biraz soğuk gidiyor. Yağışın henüz yaşanmadığı, mevsim normallerinin altında hava sıcaklıkları ile karşı karşıya olan Malatya'da da tarihi Ayakkabıcılar Çarşı'sı kışlık botlarını vitrinlerde sergiliyor, çarşı esnafı ayakkabı satışını şu sıralar iyi sürdürüyor.

26 Aralık 2017 Salı 12:49
Kar yağışı yok, bot satışı çok!

  Ayakkabıcılar Çarşısı'nda çeşit çeşit, hemen hemen her modelden ayakkabıyı vatandaşın beğenisine sunan çarşı esnafları, içinde bulunduğumuz kış aylarında bot satışını sürdürüyor. Çarşı esnaflarından Metin Okyay, kışlık erkek ve kadın botların fiyatları hakkında bilgi verdi.

BOT SATIŞLARI İYİ
  Okyay, erkek ve kadın botlarının 50 ila 180 TL arasında değiştiğini söyledi. Bot satışlarının iyi gittiğini de sözlerine ekleyen esnaf Okyay, "Bot satışları biraz daha bu şekilde sürer" dedi.

Ayakkabıcılar Çarşısı’na bot almaya geldiğini söyleyen öğrenci Sinem Bilek ise, “Kar halen gelmedi ama havalar soğuk. Malatya’da özellikle akşamları soğuk oluyor. Biz de dersten çıkınca üşüyoruz. O yüzden sıcak ayakkabı giymekte fayda görüyoruz” diye konuştu. 



SELAHATTİN BAYRAK
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