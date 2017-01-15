Kent merkezinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya karşı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi tarafından; TOKİ konutları, Beydağı Mahallesi, İnderesi, Yıldıztepe ve Fırat mahallelerinde buzlanmaya karşı sürdürülen tuzlama çalışmalarına ilave olarak solüsyon da kullanıldı.

TUZLAMA VE SOLÜSYON ÇALIŞMASI

Kar yağışının başladığı andan itibaren karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kaldırımlarda kar küremenin yanı sıra ana cadde ve sokaklar ile otobüs güzergâhlarında tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.

ZİNCİR MUTLAKA BULUNDURUN

Büyükşehir Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmalarının şehir genelinde sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan da tedbirli olmaları istendi. Büyükşehir Belediyesi kar lastiği olmayan araçların karlı havalarda trafiğe çıkmamalarını, yüksek bölgelere gidecek araçlarda ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini, acil çağrılar için de 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.



HABER MERKEZİ