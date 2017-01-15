15 Ocak 2017 Pazar

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Kar yağdı, ekipler çalışmaya başladı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte saha çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

15 Ocak 2017 Pazar 11:44
Kar yağdı, ekipler çalışmaya başladı

  Kent merkezinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya karşı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi tarafından; TOKİ konutları, Beydağı Mahallesi, İnderesi, Yıldıztepe ve Fırat mahallelerinde buzlanmaya karşı sürdürülen tuzlama çalışmalarına ilave olarak solüsyon da kullanıldı.

 TUZLAMA VE SOLÜSYON ÇALIŞMASI
  Kar yağışının başladığı andan itibaren karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kaldırımlarda kar küremenin yanı sıra ana cadde ve sokaklar ile otobüs güzergâhlarında tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.

 ZİNCİR MUTLAKA BULUNDURUN
  Büyükşehir Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmalarının şehir genelinde sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan da tedbirli olmaları istendi. Büyükşehir Belediyesi kar lastiği olmayan araçların karlı havalarda trafiğe çıkmamalarını, yüksek bölgelere gidecek araçlarda ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini, acil çağrılar için de 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

HABER MERKEZİ
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