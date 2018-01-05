05 Ocak 2018 Cuma

KAR VE YAĞMUR UYARISI GELDİ

Meteoroloji, Malatya için kar ve yağmur uyarısında bulundu ancak kente ciddi anlamda bir kar ve yağmur yağışı olmadı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:57
KAR VE YAĞMUR UYARISI GELDİ

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Malatyalılar kar ve yağmurun yağmasını diliyor. Kurak giden havalar vatandaşı korkutuyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında 1-2 derecelik artış, gündüz sıcaklıklarında ise 1-2 derecelik düşüş tahmin edilmektedir. Doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir" denildi.

Adıyaman'ın kuzeyi, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Bingöl'ü içeren bir hat boyunca yağışların zaman zaman şiddetini artırmasının beklendiğini de bildiren merkez, görüş kısıtlanması ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
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