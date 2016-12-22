Kışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, soluğu sanayi esnafında almaya devam ediyor. Malatya’ya karın yağması, yolların buz tutması kışa hazırlıksız yakalanan şoförlerin kâbusu oldu. Soluğa sanayi sitesinde alan ve araçlarına zincir taktırmak zorunda kalan sürücüler, sanayi sitesi esnafına da adeta bir gelir kapısı oldu. BUSABAH’a konuşan esnaflar tüm uyarılarına rağmen sürülerin kışa hazırlıksız yakalandıklarını söylediler.

KIŞ LASTİĞİ DE TAKIYORUZ

Kış lastiği veya zinciri olmayan vatandaşların karın yağmasıyla kendilerine akın ettiklerini ifade eden Lastikçi Musa Ölmez, “Malatya’ya kar yağmadan önce bizler defalarca sürücüleri ikaz ettik. Kış hazırlıklarınızı yapın diye. Ancak vatandaşlarımızın bazısı herhangi bir hazırlık yapmadılar. Bu nedenle karlı ve buzlu yollarda kaldılar. Araçları dondu. Yolda çıkamayan ve soluğu bizlerde alan vatandaşlarımızın sayısı çok fazla adeta bizlere akın ettiler. Araçlarına zincir takıyoruz veya kış lastiği isten vatandaşlarımızın araçlarına kış lastiği takıyoruz. Tabiî ki bu da bizim işlerimizi artırdı” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARI UYARIYORUZ

İşlerinin arttığını belirten Celal Kara isimli esnaf ise, “Bu kış çok sert geldi ve bu nedenle de bizlerin de işi arttı. Çünkü hazırlığı olmayan sürücüler bizlere geldiler. Araçlarının yolda kalmaması için zincir ve kış lastiği aldılar. Bizler hala vatandaşları uyarıyoruz. Kış lastiği olmadan veya zincir olmadan aracınızı kullanmayın diye. Kış lastiği ticari araçlar için zorunlu olsa da bizler özel araçlar için de kış lastiğini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL