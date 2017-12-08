08 Aralık 2017 Cuma

Kar gelmedi; soğuklar hat safhada!

Malatya soğuklarla mücadele ediyor. Soğuk havanın hüküm sürdüğü bugünlerde kar uyarısı yapılsa da henüz merkez ve ilçelerde kar yağışı yok.

08 Aralık 2017 Cuma 10:56
Kar gelmedi; soğuklar hat safhada!

  Yurt genelinde soğuk hava ile kar yağışı etkisini gösterirken Malatya'da şu an için sadece soğuk hava söz konusu. Kar yağışı bekleniyor fakat hala görülmedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de Malatya'da hava sıcaklığının 5-6 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

"YAĞIŞ YOK, BEREKET YOK"
  Yağışsız geçen soğuklardan yakınan vatandaşlar bir an önce kar yağmasını istediklerini söylediler. Gerek pazarcıların gerekse de vatandaşın şikayet ettiği yağışsız geçen havalar, meyve sebze fiyatlarında da artışa neden oldu. Birgül Şahin, "Havalar soğuk fakat yağış yok. Meyve sebze pahalı. Her türlü ısınmak için yakacak yakıyoruz. Ama kar yok. Bereket yok. Çocuklarımız sürekli hasta. Hava çok kirli ve inşallah kar yağışı diğer illerde olduğu gibi en kısa zamanda Malatya'da da kendini gösterir" şeklinde konuştu.

Kar yağışının gelmesini dört gözle beklediklerini söyleyen Arda Yakup ise, "Kış mevsimi kar ile var olur. Ancak Malatya'da durum böyle değil. Mikrop, hastalık, toz çok fazla ve ciddi zarara sokuyor. Bir an önce kar yağsın istiyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMETOROLOJİSoğuklar

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