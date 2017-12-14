14 Aralık 2017 Perşembe

KAR GELMEDİ AMA BELİRTİLERİ GELDİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’ya sis ve pus uyarısı yaptı. Yer yer buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

14 Aralık 2017 Perşembe 10:49
KAR GELMEDİ AMA BELİRTİLERİ GELDİ

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus hadisesiyle birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

MALATYA GENELİNDE HAVA DURUMU
  Malatya ve ilçelerinde hava durumu şöyle olacak:

Merkez az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Akçadağ az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Arapgir az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 8; Arguvan az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 7; Battalgazi az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Darende az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 7; Doğanşehir az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 8; Doğanyol az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Hekimhan az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Kale az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Kuluncak az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 7; Pütürge az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Yazıhan az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 9; Yeşilyurt az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sis/pus 8.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

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