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KAR ESARETİ

Sivas'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağış hayatı felç ederken, kentin çevre illerle karayolu bağlantısı kesildi. 

KAR ESARETİ

Sivas'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağış hayatı felç ederken, kentin çevre illerle karayolu bağlantısı kesildi. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 10:37
KAR ESARETİ

Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sivas'ın çevre illerle karayolu bağlantısı kesildi. Sivas-Erzincan, Sivas-Malatya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri araç geçişlerine izin vermedi. Tırlar, otobüsler ve diğer araçlar dinlenme noktalarında bekletildi. 


Kar yağışı nedeniyle öğrenciler ise karne sevinci yaşayamadı. Sivas Valiliği, kar nedeniyle okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına da bir gün izin verildi. Okulların kar nedeniyle tatil edilmesiyle öğrenciler yarıyıl tatiline bir gün erken başlamış oldu. Öğrencilerin karneleri velilere verildi. 


Karayollarının kapalı olması nedeniyle Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden polis ekipleri otobüslerin çıkışına izin vermedi. Yolcular otogarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kar yağışı uçak seferlerini de etkiledi. Bazı uçak seferleri iptal edildi. 
Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kar küreme aracıyla yollarda ve kaldırımlarda temizleme çalışması yaptı.
 

İHA

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SivasMalatyaMalatya YoluBusabahKar
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