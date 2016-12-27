27 Aralık 2016 Salı

Kar bereket getirdi

Karın işlerini arttırdığını ve satışlarında en iyi ayı yaşadıklarını dile getiren ayakkabıcı esnafları, en çok sattıkları ürünün ise bot olduğunu söylediler.

27 Aralık 2016 Salı 11:02
Kar bereket getirdi

Kar ayakkabıcılara bereket getirdi. İşlerinin geçmiş yıllara göre çok iyi olduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafları, gazetemize konuştular. Bu yıl kar yağmasıyla birlikte işlerinin çok iyi geçtiğini ifade eden Ahmet Tuncay Bozdağ isimli ayakkabıcı esnafı, işlerinin beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

ÜRÜNLERİMİZ PAHALI DEĞİL

İşlerin artmasından dolayı memnun olduklarını belirten Bozdağ, “Kar yılı var yılı derler. Son 7-8 yılın kış ayında en güzel iş ayımızı yaşıyoruz. Memnunuz. Güzel gidiyor işlerimiz. Önceleri yüzde 50, yüzde 70 civarında kar oranımız bugün yüzde 15’lere kadar düştü. Ayakkabıları hesaplı vermediğimiz takdirde satış yapamıyoruz. Ucuz veriyoruz ve bu nedenle de bir sirkülasyon oluyor. Bu sadece benimle ilgili değil, tüm piyasayla alakalı. Ürünlerimiz o kadar pahalı değil. 10 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında yüzde 10 gibi bir fark var” diye konuştu.

AYAKKABICILAR SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİ

Daha çok botlara ilginin olduğunu söyleyen Bozdağ, “Kış ayı olduğundan ve kar yağdığı için botlara büyük rağbet var. Ayakkabılar pek gitmiyor. Su geçirmeyen botlar tercih ediliyor. Biz de güvendiğimiz ve memnun olduğumuz firmalarla anlaşarak vatandaşlarımızın isteğine uygun botlar getirtiyoruz. Daha çok bizden gençler ayakkabı ve bot alıyor. İnşallah işimiz bir süre daha devam eder. Ayakkabıcı esnaflarımız çok sıkıntılı günler geçirdiler. İnşallah güzel günler olacak diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

İŞLERİMİZ İYİ

Eğer kar yağmasa işlerinin tekrar düşeceğini ifade eden Nihat Aslantürk isimli ayakkabıcı esnafı ise, “Satışlarımız kar olduğunda çok oldu, ama karın erimesiyle işlerimiz tekrar durgunlaştı. Geçen yıla göre işlerimiz çok iyi oldu. Kar erken yağdı ve işlerimiz açıldı. Ancak geçen yıl kar çok geç yağmıştı. Buna şükür. İşlerimiz iyi. Eğer yine kar yağmasa işlerimiz düşer” dedi. 

MUTLU SARIGÜL
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