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“Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli”

Yaz aylarıyla birlikte su kullanımı artıyor. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Çok şükür Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisinde yaşayan merkez şehir nüfusumuz için olağanüstü bir durum söz konusu değil. Şu an Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli” dedi.

“Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli”

Yaz aylarıyla birlikte su kullanımı artıyor. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Çok şükür Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisinde yaşayan merkez şehir nüfusumuz için olağanüstü bir durum söz konusu değil. Şu an Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:33
“Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli”

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Hava Lojmanları içerisinde devam eden içme suyu kaynaklarını sisteme entegre çalışmalarını yerinde inceledi. Mumcu, Malatya'da içme suyu anlamında sıkıntı olmadığına dikkat çekti.

“SUYU DİKKATLİ KULLANIN” ÇAĞRISI

İçme suyunun durumu konusunda merak edilenlere yanıt veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “İçme suyu daire başkanımız ve genel müdür yardımcımızla birlikte hakikaten Malatya merkezi için çok hayati bir projemiz var ve onu yerinde incelemeye geldik. Yaklaşık 30’a yakın önemli jeofizik çalışmaları sonucu belirlenen kaynakların birbiriyle entegrasyonu, terfiler arası bağlantısı ve terfi binalarımızı yerinde inceledik. Özellikle bölgemizde yaşanan kuraklıklar neticesinde yeraltı sularında önemli ölçüde kayıplar görüyoruz. Yer yer yeraltı sularının çok daha derinleregiderek seviye düşürdüğüne şahit oluyoruz. Çok şükür Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisinde yaşayan merkez şehir nüfusumuz için olağanüstü bir durum söz konusu değil. Şuan Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli. Sadece suyun tüketiminde ve tasarruflu kullanılmasında belki bir çağrıda bulunulabiliriz ama diğer taraftan da olası ihtimale karşı da MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrin acil su ihtiyacını karşılayacak 30’a yakın kaynak tespit edildi ve şuan bu kaynakların sisteme entegresi anlamındaki hat çalışmalarımız devam ediyor. Bu Malatya il merkezindeki nüfusumuza su tedariki açısından çok önemli bir çalışma. Özellikle İçme Suyu Daire Başkanlığımız, Yatırım Daire Başkanlığımız ve Tesisler Daire Başkanlığımızın üçlü bir çalışmasıyla belirlenen su kaynaklarının entegresi sağlanıyor. Özellikle bu anlamda çalışmalarımıza kolaylık sağlayan Kara Havacılık Üs Komutanlığındaki yetkililere, komutanlara teşekkür ediyorum. Bu kaynaklar Malatya’nın acil su ihtiyacı için önemli kaynaklar. Buranın daha sonra Kuyuönü’nden gelecek hatta bağlanacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu açıdan hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Çalışmaların hızla ilerlemesinden dolayı biz de çok mutlu olduk. Burada önemli su kaynaklarımız tespit edildi. Bunların hiçbirini şuan kullanmıyoruz, gerek yok zaten. Uzun yıllar da inşallah gerek duymayız. Ama çok önemli su kaynakları var ve inşallah acil su ihtiyaçlarına karşılık yedek bir rezerv olarak Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MASKİErtan Mumcu
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