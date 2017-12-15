15 Aralık 2017 Cuma

Kaplan rotayı lidere çevirdi!

Kupaya 5. Tur’da veda eden Yeni Malatyaspor, yönünü Süper Lig’e çevirdi. Hafta sonu sezonun en zor maçlarından birini lider Galatasaray’a karşı oynayacak sarı kırmızılı temsilcimizde sakat olan Adem’in çalışmada yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

15 Aralık 2017 Cuma 12:13
Kaplan rotayı lidere çevirdi!

  Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dün kupada Osmanlıspor’a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmana bir süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Adem Büyük de katıldı. Sakatlığındaki son durumunu kontrol amaçlı çıktığı antrenmanda takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut’a ‘hazırım’ mesajı verdi.

Kulüp sağlık heyetine ayağında ağrı hissetmediğini söyleyen Adem’in son durumuyla ilgili kararın cumartesi günü verileceği ifade edildi. Çalışmada futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, pazar günü oynayacakları Galatasaray maçının önemini anlatan Erol Bulut, performans düşüklüğü içerisinde olan bazı futbolcuları da uyardı. E.Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlanarak ilk yarıyı kapatan Batuhan Altıntaş ve Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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