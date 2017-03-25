DSİ 9. Elazığ Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulama inşaatında tünel giriş ağzındaki DN 2000 CTP boru döşenmesi işi devam ediyor. DSİ Malatya Şube Müdürü Arif Tüfekçi, inşaat alanında incelemede bulundu. Tüfekçi, Turgut Özal Barajı Kapıkaya sulama inşaatı projesinin tamamlanması ile birlikte 40 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

6 MİLYON TL ÖDENEK

Kapıkaya Turgut Özal Barajı, Ankara’da düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayın aracılığıyla 12 Aralık 2012 tarihinde hizmete girmişti. Sulama kanalları projeleri halen devam eden Kapıkaya Turgut Özal Barajı sulaması için 6 milyon TL ödenek hazırlandı.

12 BİN DEKAR SULANIYOR

Barajın ana boru hattında muhtelif çap ve Atü’de 25 milyon 9 bin 62 metre CTP boru, yedek boru hatlarında muhtelif çap ve Atü’de 68 milyon 505 bin 53 metre PE boru ve bin 192 metre tünel yapıldı. Tünel içerisinde çelik boru imalatlarının yapımı tamamlandı. 12 bin dekarın sulamaya açılması ile birlikte HDPE boru döşeme imalatlarının devam ettiği öğrenildi. Yapılan tüm bu işlerle beraber inşaatta gelinen nokta ile fiziki gerçekleşme ise yüzde 90 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

624 BİN 43 TL NET GELİR ARTIŞI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Basınçlı borulu sulama tipinde inşa edilen sulama tesisinde imalatların tamamlanmasıyla 40 bin dekar tarım arazisi Kapıkaya Turgut Özal Barajı sayesinde suya kavuşacak. Proje ile milli ekonomiye yıllık 24 milyon katkı sağlaması, 624 bin 43 TL net gelir artışı sağlanması ile birlikte 100 bin kişiye ise istihdam edeceği kaydedildi. Sulama kanalının bitmesi ile barajın toplam maliyetinin 56 milyon 519 bin 935 TL tahmin edildiği ifade edildi. Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nın toplam uzunluğu ise; Ana Boru Hattı boyunun 29 bin 416 metre, toplam sulama suyu şebekesi uzunluğunun 136 bin 871 metre ve tünel uzunluğunun ise bin 192 metre olduğu açıklandı.











TAHİR ÖZÇELİK