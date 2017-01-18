Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahalle Muhtarı Mehmet Cüceler, içme suyu ile ilgili sıkıntıları Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirdiklerini belirterek, MASKİ’nin en kısa süre içinde gelerek soruna çözüm bulduğunu kaydetti.

Özellikle Malatya’nın büyükşehir olmasının ardından hizmetin ardı arkasının kesilmediğini söyleyen Muhtar Mehmet Cüceler, “Mahallemiz adeta şantiyeye döndü. Verilmiş olan sözler dediklerinden daha hızlı bir şekilde yerine getirildi. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HATLARI YENİLEMEYE ALDIK

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise, Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahallesi’nin içme suyu altyapısını tamamen yenilendiğini belirterek “İçme suyu alt yapısı ile ilgili çalışmalarımız Malatya genelinde devam ediyor. Doğanşehir İlçesi Kapıdere Mahallesi’nde eskiyen ve işlevini yitirmiş içme suyu şebeke hatlarını yenilemeye aldık. 5 bin 700 metrelik hat çalışmasının yanı sıra 220 adet abone bağlantısı çalışması yaptık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalar sırasında bizlerden yardımlarını esirgemeyen mahalle muhtarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ