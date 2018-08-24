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Kapalı Çarşı'nın sorunları gündeme alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kapalı Çarşı esnafları buluştu. Polat, burada esnafların sıkıntılarını gündeme aldı.

Kapalı Çarşı'nın sorunları gündeme alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kapalı Çarşı esnafları buluştu. Polat, burada esnafların sıkıntılarını gündeme aldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:15
Kapalı Çarşı'nın sorunları gündeme alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kapalı Çarşı esnafları buluştu. Burada bir konuşma yapan Polat, “Esnaflık eğitimini ilk burada aldım. Esnaf, toplumun bel kemiği, harcıdır. Esnaf, kendisinin de ihtiyacı olduğu halde başkasına yardım edendir. Bu yönüyle esnafımızın değeri kıymeti anlatılamaz. Gerçekten toplumun hayatiyetinin devam etmesin temel unsuru esnaflarımızdır. Esnaflarımız her yönüyle milletimizle tamamen iç içedir” şeklinde konuştu.

KAPALI ÇARŞI’NIN SORUNLARI

Kapalı Çarşı’nın sorunlarını önemsediğini söyleyen Başkan Polat, “Kapalı Çarşı Malatya için çok merkezi yerde ama sürekli kan kaybediyor. Biz bu kan kaybını nasıl durdurabiliriz bunun çabası içerisinde olmalıyız. Kapalı Çarşı bugünkü durumdan daha iyi yerde olmalı. Bunun için el ele omuz omuza vermemiz gerekiyor“ ifadelerini kullandı.

POLAT'A MESAJ VERDİ

Daha sonra konuşan ESOB Başkanı Şevket Keskin ise, “Kapalı Çarşı esnafının daha fazla iş yapabilmesi için sorunları çözmek gerekiyor. Hacı Başkanımız gerçekten sorunları çözen, bizden öncede sorunları tahlil etmiş, burada esnaflıkta yapmış birisi. Buranın da sorunlarını en kısa zamanda çözeceğine ben inanıyorum“ dedi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatKapalı Çarşı Esnafları
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