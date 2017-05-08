Adana Demirspor karşılaşmasına Yeni Malatyaspor taraftarının alınmayacak olması Yeni Malatyaspor’dan tepki çekti. Kulübün Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yazılı bir açıklama yaparak, alınan kararın kanunsuz olduğunu söyledi. Gündüz’ün açıklaması şu şekilde:

“ALINAN KARAR HUKUKSUZDUR”

“8.05.2017 tarihinde oynanacak olan Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçına taraftarlarımızın alınmaması ile ilgili İl Spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu bu kanunsuz kararı yönetim kurulu olarak doğru bulmuyoruz. Bu gibi durumlarda kulübümüzün ve rakip kulüp takımının ortak onayının alınması gerekmektedir. Sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçında kulübümüz Adana Demirspor taraftarlarına kapılarını açmıştır. Aynı özveriyi Adana Demirspor ve Adana İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan da beklemek en doğal hakkımızdır. Bu hukuksuz durumun bir an önce giderilmesini temenni ediyoruz. Taraftarlarımızın takımı destekleme özgürlüğünü kimse elinden alamaz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ