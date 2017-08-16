Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kayısı alım ve satımı sırasında denetimlerin sürdüğü belirtildi. Darende ve Doğanşehir’de, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte çalışan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli tarafından kayısı alım ve satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetiminin yapıldığının ifade edildi. Açıklamada, 1 vatandaşa tutanak tanzim edildiği aktarıldı.

KONTROLLER SÜRECEK

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Ağustos 2017 tarihinde Darende ilçesi, 14-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Doğanşehir ilçesi mülki sınırları içerisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelince kayısı alım satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetimi yapılmış, yapılan denetimler esnasında vatandaşlarımız uygun olmayan, bozuk, muayenesi eksik kantar ve tartılar konusunda ikaz edilerek bilinçlendirilmiş, ayrıca bir vatandaşımız hakkında ikaz edilmesine rağmen muayenesi olmayan tartı kullanmaktan ötürü idari yaptırıma esas olmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. İcra edilen kontrollere devam edilmektedir.”

HABER MERKEZİ